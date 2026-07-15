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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.24 WIB

Sering Tak Disadari, 9 Situasi Sehari-hari yang Membuat Introvert Merasa Tertekan

Ilustrasi seorang introvert. (Magnific) - Image

Ilustrasi seorang introvert. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua situasi sehari-hari terasa ringan bagi setiap orang. Bagi mereka yang memiliki kepribadian introvert, berbagai hal yang tampak biasa justru dapat menjadi sumber tekanan emosional.

Mulai dari interaksi sosial hingga perubahan rutinitas, pengalaman-pengalaman kecil tersebut sering kali menguras energi dan memicu rasa cemas.

Dalam kajian psikologi, kondisi ini dipandang sebagai respons yang wajar karena introvert cenderung lebih peka terhadap rangsangan dari lingkungan.

Sejumlah kebiasaan dan situasi sederhana pun diketahui dapat memunculkan tingkat stres yang lebih tinggi pada mereka, sebagaimana diulas oleh Geediting.

1. Obrolan ringan

Tidak dapat disangkal bahwa bagi banyak introvert, obrolan ringan bisa menjadi pengalaman yang cukup menegangkan.

Kaum introvert sering kali merasa percakapan yang singkat dan dangkal itu melelahkan dan tidak ada gunanya. Mereka lebih suka percakapan mendalam dan bermakna.

2. Panggilan telepon tak terduga

Bagi seorang introvert, panggilan telepon yang tidak terduga dapat menjadi sumber kecemasan.

Mungkin karena tuntutan mendadak untuk berinteraksi sosial atau tekanan untuk berpikir cepat, panggilan telepon yang tak terduga benar-benar dapat membuat kaum introvert gelisah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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