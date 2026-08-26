Bukan Sekadar Pintar, Ini 8 Karakter yang Sering Ditemukan pada Orang dengan IQ Tinggi

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam memahami informasi, memecahkan persoalan, dan mempelajari hal baru. Namun, IQ tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai keseluruhan kecerdasan atau kualitas kepribadian seseorang.

Meski begitu, sejumlah karakter memang kerap ditemukan dalam penelitian mengenai kemampuan kognitif dan perilaku individu. Rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan berpikir terbuka, hingga kecenderungan menikmati waktu sendiri merupakan beberapa di antaranya.

Dilansir dari English Jagran, berikut delapan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi.

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1. Selalu Penasaran dan Senang Belajar Rasa ingin tahu menjadi salah satu karakter yang sering terlihat pada individu dengan kemampuan kognitif tinggi. Mereka biasanya tidak cepat puas hanya dengan mengetahui jawaban sederhana.

Pertanyaan baru justru dapat membuat mereka semakin tertarik untuk mencari informasi. Mereka gemar membaca, mencoba pengalaman baru, atau menggali suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.

Kebiasaan terus belajar tersebut membuat wawasan mereka berkembang dan membantu mempertahankan kemampuan berpikir yang fleksibel.

2. Pandai Menghadapi Masalah Rumit Individu dengan kemampuan intelektual tinggi cenderung menikmati tantangan yang membutuhkan penalaran.

Ketika menghadapi persoalan sulit, mereka dapat mencoba memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sebelum mencari solusinya. Tidak jarang, mereka juga menggabungkan pendekatan logis dengan kreativitas untuk menemukan alternatif yang tidak terpikirkan sebelumnya.

Kemampuan semacam ini dapat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan teknis hingga bisnis dan penelitian.