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Rabbany Wanadriani
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.50 WIB

Tak Selalu Terlihat Pintar, Ini 6 Kebiasaan yang Sering Dikaitkan dengan IQ Tinggi

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kecerdasan tidak selalu bisa dilihat hanya dari prestasi akademis atau kemampuan seseorang menyelesaikan soal sulit.

Secara umum, kecerdasan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami informasi, berpikir secara logis, menyadari kondisi diri, menghasilkan ide, hingga mencari jalan keluar dari sebuah persoalan.

Menariknya, sejumlah karakter yang terlihat sederhana, bahkan terkadang dianggap negatif, juga pernah dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi.

Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah sifat tidak biasa yang disebut lebih sering ditemukan pada orang dengan IQ tinggi. Meski demikian, karakter berikut tentu tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang.

Berikut enam di antaranya:

1. Sering menggunakan kata-kata kasar

Mengumpat mungkin selama ini dianggap sebagai kebiasaan yang kurang baik. Namun, beberapa temuan justru menunjukkan adanya hubungan menarik antara kemampuan verbal dan kebiasaan menggunakan kata-kata kasar.

Orang yang memiliki kemampuan verbal baik dapat mengenal dan menggunakan lebih banyak variasi kata, termasuk kata-kata yang dianggap kasar. Jadi, kebiasaan mengumpat tidak serta-merta berarti seseorang memiliki kemampuan bahasa yang rendah.

2. Tidak selalu menghindari risiko

Orang dengan kecerdasan tinggi disebut cenderung memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Karena itu, mereka bisa saja lebih terbuka terhadap pengalaman baru, tantangan, atau situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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