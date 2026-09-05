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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 06.22 WIB

Kamu Tidak Ingin Menjadi Manajer yang Bertindak Tanpa Keinginan Pribadi, Coba Terapkan 7 Langkah Ini

seseorang yang menjadi manajer yang kurang baik./Magnific/yanalya - Image

seseorang yang menjadi manajer yang kurang baik./Magnific/yanalya

JawaPos.com - Menjadi seorang manajer sering kali terlihat seperti sebuah pencapaian. Jabatan meningkat, tanggung jawab bertambah, keputusan kita mulai memengaruhi banyak orang, dan secara sosial posisi tersebut dianggap sebagai tanda keberhasilan.

Namun, ada sisi lain dari menjadi manajer yang jarang dibicarakan.

Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa seperti hanya menjalankan peran, bukan menjalani sesuatu yang benar-benar mereka inginkan.

Mereka datang ke kantor, memimpin rapat, memberikan instruksi, mengejar target, menyelesaikan konflik, membuat laporan, dan mengambil keputusan. Dari luar semuanya terlihat baik-baik saja.

Tetapi di dalam diri muncul pertanyaan:

"Sebenarnya, apakah aku memang menginginkan kehidupan seperti ini?"

Perasaan tersebut tidak selalu berarti seseorang membenci pekerjaannya. Bisa jadi ia hanya terlalu lama mengikuti tuntutan lingkungan, ekspektasi perusahaan, keinginan atasan, atau gambaran kesuksesan yang dibentuk oleh orang lain.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), dalam psikologi, fenomena seperti ini dapat dipahami melalui konsep motivasi intrinsik, otonomi, nilai pribadi, dan regulasi diri. Seseorang dapat menjalankan sesuatu dengan sangat disiplin, tetapi belum tentu merasa bahwa tindakannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri.

Inilah mengapa seorang manajer perlu lebih dari sekadar kemampuan memimpin orang lain. Ia juga perlu mampu memimpin dirinya sendiri.

Jika kamu tidak ingin menjadi manajer yang sekadar menjalankan peran tanpa keinginan pribadi, berikut tujuh langkah yang bisa diterapkan.

Editor: Hanny Suwindari
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