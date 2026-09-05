6 Hal Utama yang Paling Sering Dikeluhkan yang Membuat Hidup Seseorang Semakin Suram

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa begitu berat, bahkan ketika dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Seseorang mungkin masih bekerja, masih bertemu orang lain, masih menjalankan rutinitas, bahkan masih bisa tertawa. Namun di dalam dirinya ada perasaan lelah yang sulit dijelaskan.

Menariknya, rasa hidup yang semakin suram sering kali tidak hanya disebabkan oleh satu masalah besar. Justru, dalam banyak kasus, perasaan tersebut terbentuk dari berbagai hal kecil yang terus dipikirkan, dikeluhkan, dan diulang setiap hari.

Menurut psikologi, cara seseorang memandang masalah dapat memengaruhi bagaimana ia merasakan kehidupannya. Dua orang bisa menghadapi keadaan yang hampir sama, tetapi mengalami tekanan psikologis yang berbeda karena cara mereka menafsirkan keadaan tersebut berbeda.

Keluhan tentu bukan sesuatu yang selalu buruk. Mengeluh sesekali adalah hal yang manusiawi. Mengungkapkan rasa kecewa dapat membantu seseorang mendapatkan dukungan, memahami emosinya, atau mencari solusi.

Masalah muncul ketika keluhan berubah menjadi pola berpikir yang terus berputar tanpa menghasilkan perubahan. Seseorang akhirnya bukan hanya menghadapi masalah yang sebenarnya, tetapi juga menghadapi beban tambahan dari pikirannya sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat enam hal yang paling sering dikeluhkan dan berpotensi membuat hidup seseorang terasa semakin suram.

1. "Kenapa Hidup Saya Tidak Pernah Seperti yang Saya Inginkan?"

Salah satu sumber ketidakpuasan terbesar adalah jarak antara kehidupan yang dijalani dan kehidupan yang dibayangkan.

Seseorang mungkin membayangkan bahwa pada usia tertentu ia sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Ia berharap memiliki pasangan yang sesuai, rumah sendiri, kondisi finansial yang nyaman, atau kehidupan sosial yang menyenangkan.