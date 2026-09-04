7 Cara Bagaimana Media Sosial Mungkin Diam-diam Membunuh Kepercayaan Diri Seseorang Menurut Psikolog

JawaPos.com - Pernahkah Anda membuka media sosial hanya untuk melihat-lihat selama beberapa menit, tetapi setelah menutupnya justru merasa hidup Anda kurang menarik?

Tadi Anda baik-baik saja. Anda merasa cukup puas dengan pekerjaan, penampilan, hubungan, atau kehidupan sehari-hari. Namun setelah melihat orang lain berlibur, mendapatkan promosi, memiliki tubuh ideal, membeli rumah, menikah, atau tampak begitu bahagia, tiba-tiba muncul pikiran:

"Kenapa hidup saya tidak seperti itu?"

"Apa yang salah dengan saya?"

"Orang lain sepertinya jauh lebih sukses."

"Saya tertinggal."

Menariknya, perubahan perasaan tersebut sering terjadi tanpa kita sadari.

Media sosial tidak harus secara terang-terangan mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. Cukup dengan memperlihatkan ribuan kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik, lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya, atau lebih bahagia, otak kita bisa mulai melakukan perbandingan.

Dalam psikologi, salah satu konsep penting untuk memahami fenomena ini adalah social comparison atau perbandingan sosial. Media sosial membuat proses tersebut terjadi jauh lebih sering karena kita memiliki akses terus-menerus terhadap kehidupan orang lain. Kajian psikologi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, khususnya penggunaan pasif, dapat meningkatkan peluang terjadinya perbandingan sosial; perbandingan ke arah orang yang dianggap lebih unggul (upward comparison) sering berkaitan dengan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis.