Ingin Meningkatkan Rasa Kepercayaan Diri Secara Instan di Tempat Kerja? Lakukan 7 Cara Praktis Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik, tetapi tiba-tiba menjadi ragu ketika harus berbicara dalam rapat, menyampaikan pendapat kepada atasan, atau berinteraksi dengan rekan kerja yang lebih senior?

Anda mungkin sudah mempersiapkan pekerjaan dengan baik. Anda tahu apa yang ingin disampaikan. Bahkan, Anda memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Namun, ketika berada di situasi tertentu, muncul suara kecil dalam kepala yang berkata, “Bagaimana kalau saya salah?”, “Bagaimana kalau pendapat saya dianggap bodoh?”, atau “Jangan-jangan mereka lebih kompeten daripada saya.”

Perasaan seperti ini cukup manusiawi.

Kepercayaan diri di tempat kerja bukan berarti selalu merasa hebat, tidak pernah gugup, atau selalu yakin bahwa keputusan kita benar. Dalam perspektif psikologi, rasa percaya diri lebih dekat dengan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi sebuah situasi, termasuk ketika situasi tersebut terasa menantang.

Menariknya, Anda tidak selalu harus menunggu sampai merasa percaya diri terlebih dahulu untuk bertindak. Dalam banyak situasi, perilaku tertentu justru dapat membantu menciptakan perasaan percaya diri.

Artinya, ketika Anda sedang merasa minder di tempat kerja, ada beberapa tindakan sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu mengubah kondisi psikologis Anda dalam waktu relatif singkat.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat tujuh cara praktis yang bisa Anda coba.

1. Perbaiki Postur Tubuh Sebelum Memasuki Situasi Penting

Salah satu hal paling sederhana yang sering diabaikan ketika seseorang merasa tidak percaya diri adalah postur tubuh.