Ingin Meningkatkan Rasa Kepercayaan Diri Secara Instan di Tempat Kerja? Lakukan 7 Cara Praktis Ini

seseorang yang meningkatkan rasa kepercayaan diri./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik, tetapi tiba-tiba menjadi ragu ketika harus berbicara dalam rapat, menyampaikan pendapat kepada atasan, atau berinteraksi dengan rekan kerja yang lebih senior?
Anda mungkin sudah mempersiapkan pekerjaan dengan baik. Anda tahu apa yang ingin disampaikan. Bahkan, Anda memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Namun, ketika berada di situasi tertentu, muncul suara kecil dalam kepala yang berkata, “Bagaimana kalau saya salah?”, “Bagaimana kalau pendapat saya dianggap bodoh?”, atau “Jangan-jangan mereka lebih kompeten daripada saya.”
Perasaan seperti ini cukup manusiawi.
Kepercayaan diri di tempat kerja bukan berarti selalu merasa hebat, tidak pernah gugup, atau selalu yakin bahwa keputusan kita benar. Dalam perspektif psikologi, rasa percaya diri lebih dekat dengan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi sebuah situasi, termasuk ketika situasi tersebut terasa menantang.
Menariknya, Anda tidak selalu harus menunggu sampai merasa percaya diri terlebih dahulu untuk bertindak. Dalam banyak situasi, perilaku tertentu justru dapat membantu menciptakan perasaan percaya diri.
Artinya, ketika Anda sedang merasa minder di tempat kerja, ada beberapa tindakan sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu mengubah kondisi psikologis Anda dalam waktu relatif singkat.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat tujuh cara praktis yang bisa Anda coba.
1. Perbaiki Postur Tubuh Sebelum Memasuki Situasi Penting
Salah satu hal paling sederhana yang sering diabaikan ketika seseorang merasa tidak percaya diri adalah postur tubuh.
Ketika gugup atau minder, tubuh biasanya mengikuti kondisi emosional tersebut. Bahu menjadi lebih membungkuk, kepala menunduk, gerakan menjadi lebih kecil, dan suara bisa terdengar lebih pelan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!