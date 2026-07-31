Simak, 14 Tanggal Lahir dengan Tingkat Kepercayaan Diri yang Tinggi, Anda Termasuk?

JawaPos.com – Dalam numerologi, individu yang lahir pada tanggal tertentu diyakini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi.

Rasa percaya diri mereka mungkin dianggap arogan dan perhatian terhadap penampilan pribadi terkadang dapat mengakibatkan kurangnya empati.

Meskipun rasa percaya diri merupakan suatu kebajikan, jika dibiarkan secara berlebihan, hal itu dapat menyebabkan keterputusan dari orang lain.

Dilansir English jagran, berikut 14 tanggal lahir dengan kepercayaan diri yang tinggi.

1. Tanggal 10, 19, dan 28

Individu-individu ini dikenal intuitif dan unggul dalam kemandirian dan pengelolaan diri.

Meskipun kepercayaan diri dan ambisi mereka patut dipuji, mereka sering kali terlalu berfokus pada tujuan sendiri, yang dapat membuatnya tampak egois.

Dengan meningkatkan empati dan mendengarkan secara aktif, mereka dapat menemukan cara untuk menyelaraskan keunikan dengan koneksi yang berharga dan saling menghormati.

2. Tanggal 3, 12, dan 21