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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.48 WIB

4 Zodiak yang Akan Membuat Keputusan Besar di Tahun Ini, Menarik Mereka Menuju Kehidupan Impian

Ilustrasi seseorang yang memilih/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang memilih/Magnific

JawaPos.com - Keempat zodiak ini kemungkinan merasa hidupnya sedang berada di dalam fase yang stagnan.

Ada sesuatu yang terus membebani pikiran, sehingga mereka kesulitan untuk merasa benar-benar melangkah maju di dalam hidupnya.

Namun, membuat keputusan besar bisa jadi akan membawa langkah mereka menuju ke arah yang lebih tepat.

Mengutip informasi dari astrolog yourtango.com pada (12/08) berikut empat zodiak yang dipercaya akan melakukan keputusan besar, yang bisa mengubah hidup mereka secara total. 

Taurus merasa bimbang antara meminta nasihan atau menyelesaikan semuanya dengan isnting anda sendiri. Validasi orang lain bukanlah yang paling penting.

Justru kejujuran diri mengenai apa yang anda inginkan adalah sesuatu yang perlu anda perhatikan. Apapun keputusan yang sedang anda buat, orang-orang pada akhirnya akan melihat sendiri hasil luar biasa dari pilihan anda.

Scorpio sangat berhati-hati dalam menentukan segala sesuatu. Namun, perubahan yang anda inginkan selalu memerlukan tindakan nyata dan tetap bergantung pada realita di lapangan.

Jika anda benar-benar berusaha menjalankan keputusan tersebut, sesuatu yang anda bangun saat ini, akan menjadi bagian permanen di dalam hidup anda.

Gemini sangat khawatir saat terjebak di dalam stagnasi dan kegagalan. Namun, keberuntungan anda segera berubah ke arah yang lebih baik, selama anda membuat keputusan yang matang.

Sagittarius belakangan mengambil keputusan yang terasa berbeda. Sudah waktunya untuk berhenti ragu-ragu. Berani belajar dan mengikuti keinginan akan membuat hidup anda berubah total dalam segala hal.

Editor: Hanny Suwindari
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