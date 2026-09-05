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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 6 September 2026 | 04.56 WIB

Jangan Sampai Bikin Orang Risih, Ini 8 Kesalahan yang Kerap Terjadi di Acara Sosial

perilaku kelas menengah ke bawah di pesta yang salah satunya oversharing. (Freepik/ freepik) - Image

perilaku kelas menengah ke bawah di pesta yang salah satunya oversharing. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Menghadiri pesta atau acara sosial seharusnya menjadi kesempatan untuk bersenang-senang, bertemu orang baru, dan mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Namun, dalam situasi sosial tertentu, seseorang bisa saja melakukan tindakan yang justru membuat dirinya kurang nyaman atau membuat suasana menjadi canggung. Hal tersebut tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi maupun latar belakang seseorang, melainkan dapat dipengaruhi pengalaman, rasa percaya diri, dan kemampuan membaca situasi sosial.

Salah satu contohnya adalah oversharing, yakni ketika seseorang membagikan informasi pribadi secara berlebihan kepada orang yang belum terlalu dekat.

Selain itu, ada sejumlah kebiasaan lain yang terkadang muncul tanpa disadari ketika berada di sebuah pesta.

Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan perilaku yang dapat membuat seseorang kurang nyaman dalam acara sosial dan sebaiknya dihindari.

1. Berusaha Memberikan Kontribusi Secara Berlebihan

Memberikan hadiah atau membantu biaya acara merupakan bentuk perhatian yang positif. Namun, jika dilakukan secara berlebihan demi mendapatkan pengakuan, tindakan tersebut justru dapat menimbulkan kesan yang berbeda.

Misalnya, seseorang terus menawarkan diri untuk membayar berbagai kebutuhan acara atau sengaja membawa hadiah yang sangat mahal meski tidak diperlukan.

Niat awalnya mungkin baik, tetapi sikap tersebut berpotensi terlihat seperti usaha untuk mengesankan orang lain atau menunjukkan kemampuan finansial.

Dalam acara sosial, kontribusi yang wajar dan sesuai kemampuan biasanya sudah cukup. Tidak perlu menjadikan pemberian hadiah atau bantuan sebagai ajang pembuktian diri.

2. Terlalu Banyak Membagikan Cerita Pribadi

Suasana pesta yang santai terkadang membuat seseorang menjadi lebih terbuka ketika berbicara dengan orang lain. Sayangnya, keterbukaan tersebut bisa berubah menjadi oversharing.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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