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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 04.52 WIB

Tampak Bahagia tapi Hatinya Lelah, Kenali 8 Kebiasaan yang Perlu Diperhatikan Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlihat bahagia di permukaan - Image

Ilustrasi seseorang yang terlihat bahagia di permukaan

JawaPos.com – Senyum, tawa, dan sikap ceria sering kali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang menjalani kehidupan yang bahagia. Namun, penampilan yang terlihat positif dari luar tidak selalu menggambarkan kondisi emosional seseorang secara keseluruhan.

Ada orang yang tetap ramah, aktif, bahkan menjadi sosok yang selalu menghibur orang lain meski sebenarnya sedang menghadapi rasa lelah, kesepian, atau kehampaan secara emosional.

Dalam pembahasan psikologi populer, kondisi ketika seseorang tetap menunjukkan ekspresi positif sambil menyembunyikan kesedihan kerap dikaitkan dengan istilah “smiling depression”. Istilah ini bukan diagnosis klinis resmi, tetapi digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang terlihat baik-baik saja di luar, sementara secara internal sedang mengalami tekanan emosional.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang dapat terlihat pada orang yang berusaha mempertahankan penampilan bahagia meski sedang mengalami pergulatan batin.

Namun, penting diingat bahwa satu atau beberapa perilaku berikut tidak otomatis berarti seseorang mengalami depresi atau gangguan kesehatan mental tertentu.

1. Sering Menyembunyikan Perasaan di Balik Senyum

Sebagian orang terbiasa tersenyum dan menunjukkan ekspresi positif meski suasana hatinya sedang tidak baik.

Bagi orang-orang di sekitarnya, sikap tersebut mungkin terlihat seperti kebahagiaan yang tulus. Padahal, senyum tersebut bisa saja menjadi cara untuk menjaga perasaan pribadi tetap tersembunyi.

Dalam psikologi, mengatur ekspresi emosi agar sesuai dengan tuntutan situasi dapat berkaitan dengan konsep emotional labor. Seseorang mungkin berusaha menunjukkan ekspresi tertentu meski perasaan sebenarnya berbeda.

Jika dilakukan terus-menerus, usaha mempertahankan penampilan positif dapat terasa melelahkan secara emosional.

2. Selalu Berusaha Membuat Orang Lain Bahagia

Orang yang sedang mengalami kesulitan emosional terkadang justru menjadi sosok yang paling sering menghibur orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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