Penasaran Berapa Usia Jiwa Anda? Bulan Kelahiran Disebut Bisa Ungkap Karakter Terdalam, Simak

Ilustrasi mata yang merupakan jendela jiwa../(Collective World)
JawaPos.com — Sebagian orang merasa memiliki kedewasaan yang melampaui usianya, sementara yang lain menjalani hidup dengan rasa ingin tahu dan semangat penjelajahan yang tak pernah habis.
Dalam berbagai pandangan spiritual, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan konsep “usia jiwa”. Gagasan tentang jiwa yang tua atau muda telah muncul dalam berbagai tradisi spiritual.
Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa seseorang dapat membawa kebijaksanaan, pola, serta pelajaran dari pengalaman yang melampaui kehidupan yang disadari saat ini.
Meski begitu, ingatlah bahwa bulan kelahiran tentu tidak secara mutlak dapat menentukan berapa kali seseorang telah menjalani kehidupan. Namun, sebagai refleksi spiritual, setiap bulan dikaitkan dengan karakter jiwa dan pelajaran hidup yang berbeda.
Dilansir dari Collective World, Jumat (4/9/2025), berikut gambaran usia jiwa berdasarkan bulan kelahiran. Penafsiran ini bersifat spiritual dan reflektif, bukan kesimpulan ilmiah.
1. Januari: Jiwa Berpengalaman
Mereka yang lahir pada Januari digambarkan memiliki jiwa yang telah melalui banyak pengalaman.
Rasa tanggung jawab yang kuat sering membuat mereka merasa lebih tua daripada orang-orang di sekitarnya. Pelajaran hidupnya adalah menyadari bahwa mereka tidak selalu harus menjadi sosok yang paling kuat dan mandiri.
2. Februari: Jiwa Masa Depan
Kelahiran Februari disebut memiliki jiwa yang seolah berada selangkah di depan zamannya. Mereka tertarik pada gagasan, orang, dan berbagai kemungkinan yang belum tentu langsung dipahami orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi