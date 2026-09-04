Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 5 September 2026 | 06.50 WIB

Penasaran Berapa Usia Jiwa Anda? Bulan Kelahiran Disebut Bisa Ungkap Karakter Terdalam, Simak

Ilustrasi mata yang merupakan jendela jiwa../(Collective World) - Image

Ilustrasi mata yang merupakan jendela jiwa../(Collective World)

JawaPos.com — Sebagian orang merasa memiliki kedewasaan yang melampaui usianya, sementara yang lain menjalani hidup dengan rasa ingin tahu dan semangat penjelajahan yang tak pernah habis. 

Dalam berbagai pandangan spiritual, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan konsep “usia jiwa”. Gagasan tentang jiwa yang tua atau muda telah muncul dalam berbagai tradisi spiritual. 

Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa seseorang dapat membawa kebijaksanaan, pola, serta pelajaran dari pengalaman yang melampaui kehidupan yang disadari saat ini.

Meski begitu, ingatlah bahwa bulan kelahiran tentu tidak secara mutlak dapat menentukan berapa kali seseorang telah menjalani kehidupan. Namun, sebagai refleksi spiritual, setiap bulan dikaitkan dengan karakter jiwa dan pelajaran hidup yang berbeda.

Dilansir dari Collective World, Jumat (4/9/2025), berikut gambaran usia jiwa berdasarkan bulan kelahiran. Penafsiran ini bersifat spiritual dan reflektif, bukan kesimpulan ilmiah.

1. Januari: Jiwa Berpengalaman

Mereka yang lahir pada Januari digambarkan memiliki jiwa yang telah melalui banyak pengalaman. 

Rasa tanggung jawab yang kuat sering membuat mereka merasa lebih tua daripada orang-orang di sekitarnya. Pelajaran hidupnya adalah menyadari bahwa mereka tidak selalu harus menjadi sosok yang paling kuat dan mandiri.

2. Februari: Jiwa Masa Depan

Kelahiran Februari disebut memiliki jiwa yang seolah berada selangkah di depan zamannya. Mereka tertarik pada gagasan, orang, dan berbagai kemungkinan yang belum tentu langsung dipahami orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sering Dianggap Pemalu, 7 Karakter Introvert Ini Ternyata Punya Nilai Positif - Image
Kepribadian

Sering Dianggap Pemalu, 7 Karakter Introvert Ini Ternyata Punya Nilai Positif

Jumat, 4 September 2026 | 04.18 WIB

4 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Jujur dan Dapat Dipercaya Menurut Numerologi, Cek Tanggal Lahirm - Image
Zodiak

4 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Jujur dan Dapat Dipercaya Menurut Numerologi, Cek Tanggal Lahirm

Kamis, 3 September 2026 | 00.30 WIB

Mudah Akur dengan Mertua, 4 Zodiak Perempuan Ini Punya Karakter Menyenangkan - Image
Zodiak

Mudah Akur dengan Mertua, 4 Zodiak Perempuan Ini Punya Karakter Menyenangkan

Rabu, 2 September 2026 | 16.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore