Penasaran Berapa Usia Jiwa Anda? Bulan Kelahiran Disebut Bisa Ungkap Karakter Terdalam, Simak

JawaPos.com — Sebagian orang merasa memiliki kedewasaan yang melampaui usianya, sementara yang lain menjalani hidup dengan rasa ingin tahu dan semangat penjelajahan yang tak pernah habis.

Dalam berbagai pandangan spiritual, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan konsep “usia jiwa”. Gagasan tentang jiwa yang tua atau muda telah muncul dalam berbagai tradisi spiritual.

Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa seseorang dapat membawa kebijaksanaan, pola, serta pelajaran dari pengalaman yang melampaui kehidupan yang disadari saat ini.

Meski begitu, ingatlah bahwa bulan kelahiran tentu tidak secara mutlak dapat menentukan berapa kali seseorang telah menjalani kehidupan. Namun, sebagai refleksi spiritual, setiap bulan dikaitkan dengan karakter jiwa dan pelajaran hidup yang berbeda.

Dilansir dari Collective World, Jumat (4/9/2025), berikut gambaran usia jiwa berdasarkan bulan kelahiran. Penafsiran ini bersifat spiritual dan reflektif, bukan kesimpulan ilmiah.

1. Januari: Jiwa Berpengalaman

Mereka yang lahir pada Januari digambarkan memiliki jiwa yang telah melalui banyak pengalaman.

Rasa tanggung jawab yang kuat sering membuat mereka merasa lebih tua daripada orang-orang di sekitarnya. Pelajaran hidupnya adalah menyadari bahwa mereka tidak selalu harus menjadi sosok yang paling kuat dan mandiri.

2. Februari: Jiwa Masa Depan