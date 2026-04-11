Irfan Ferdiansyah
12 April 2026, 03.47 WIB

Orang yang Berjuang untuk Mencapai Tujuan Mereka Sering Terjebak dalam 8 Perangkap Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang memiliki tujuan dalam hidup, baik itu dalam karier, pendidikan, kebugaran, atau kehidupan pribadi.

 
Namun, tidak semua orang berhasil mencapainya. Banyak yang terjebak dalam pola pikir atau kebiasaan yang secara tidak sadar menghambat mereka. 
 
Dilansir dari Geediting, menurut psikologi, ada delapan perangkap utama yang sering membuat seseorang sulit mencapai tujuannya. 
 
Jika Anda merasa sulit untuk maju, periksa apakah Anda terjebak dalam salah satu dari ini.

1. Perfeksionisme yang Berlebihan

Perfeksionisme sering disalahartikan sebagai tanda disiplin tinggi, tetapi sebenarnya, ini bisa menjadi penghambat besar.
 
Orang yang perfeksionis cenderung takut gagal dan sering kali menunda pekerjaan karena merasa hasilnya belum sempurna. 
 
Akibatnya, mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyempurnakan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup baik. 
 
Dalam jangka panjang, ini bisa memperlambat pencapaian tujuan.

Solusi: Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Terapkan prinsip "done is better than perfect".

2. Menetapkan Tujuan yang Tidak Realistis

Terlalu ambisius bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang realistis. 
 
Jika Anda menetapkan tujuan yang terlalu besar tanpa tahapan yang jelas, Anda bisa merasa kewalahan dan kehilangan motivasi.

Solusi: Gunakan metode SMART goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 
 
Bagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai.

3. Kurangnya Konsistensi

Banyak orang bersemangat di awal perjalanan, tetapi kehilangan motivasi seiring waktu. 
 
Mereka mudah menyerah saat menghadapi rintangan atau merasa bosan.

Solusi: Buat kebiasaan kecil yang mendukung tujuan Anda dan tetap disiplin. 
 
Jangan mengandalkan motivasi semata; bangun sistem yang membuat Anda tetap bergerak maju.

4. Takut Keluar dari Zona Nyaman

Banyak orang lebih memilih kenyamanan daripada tantangan.
 
Mereka takut mencoba hal baru atau mengambil risiko karena khawatir gagal. Padahal, pertumbuhan hanya terjadi di luar zona nyaman.

Solusi: Latih diri untuk mengambil risiko kecil secara bertahap.
 
Setiap tantangan yang berhasil dilewati akan meningkatkan rasa percaya diri Anda.

5. Terlalu Banyak Berpikir, Kurang Bertindak

Orang yang selalu menganalisis segala sesuatu sebelum bertindak sering kali mengalami kelumpuhan keputusan (analysis paralysis). 
 
Mereka takut membuat pilihan yang salah sehingga akhirnya tidak mengambil tindakan sama sekali.

Solusi: Terapkan aturan 5 detik (5-second rule).
 
Ketika Anda memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu yang penting, hitung mundur dari 5 dan segera bertindak sebelum pikiran Anda mencari alasan untuk menunda.

6. Tidak Mengelola Waktu dengan Baik

Kurangnya manajemen waktu membuat banyak orang merasa sibuk, tetapi tidak produktif. 
 
Mereka mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak mendukung tujuan mereka.

Solusi: Gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro technique, time blocking, atau daftar prioritas harian.
 
Fokus pada tugas yang benar-benar penting.

7. Mengabaikan Pola Pikir yang Positif

Cara Anda berpikir sangat memengaruhi tindakan dan hasil yang Anda capai. 
 
Jika Anda selalu berpikir negatif atau meragukan diri sendiri, Anda akan lebih mudah menyerah.

Solusi: Latih pola pikir pertumbuhan (growth mindset). 
 
Lihat kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya.

8. Tidak Mencari Dukungan atau Mentorship

Banyak orang berusaha mencapai tujuan sendirian dan merasa gagal ketika menghadapi kesulitan.
 
Padahal, dukungan dari orang lain bisa sangat membantu.

Solusi: Cari mentor, bergabung dengan komunitas, atau berbagi tujuan Anda dengan orang-orang yang dapat memberikan motivasi dan dukungan.

Jika Anda merasa sulit mencapai tujuan, coba evaluasi apakah Anda terjebak dalam salah satu perangkap ini.
 
Kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah. 
 
Dengan memperbaiki pola pikir dan kebiasaan, Anda akan lebih dekat dengan kesuksesan yang Anda impikan.

Editor: Hanny Suwindari
