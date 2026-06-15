Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 18.26 WIB

7 Hal Sebaiknya Jangan Pernah Anda Katakan kepada Seseorang Sedang Berjuang? Bahkan dengan Niat Baik Sekalipun

seseorang yang mengatakan hal buruk kepada orang yang sedang berjuang./Magnific/sodawhiskey - Image

seseorang yang mengatakan hal buruk kepada orang yang sedang berjuang./Magnific/sodawhiskey

JawaPos.com - Ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit—entah karena kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, kegagalan dalam hubungan, tekanan akademik, penyakit, atau pergumulan mental—kebanyakan dari kita ingin membantu. Kita ingin menghibur, memberi semangat, dan menunjukkan bahwa kita peduli.

Namun, niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.

Dalam psikologi komunikasi, terdapat konsep bahwa pesan tidak hanya dinilai dari maksud pengirimnya, tetapi juga dari bagaimana pesan tersebut diterima oleh penerima. Kalimat yang terdengar memotivasi bagi satu orang bisa terasa meremehkan, menghakimi, atau bahkan menyakitkan bagi orang lain yang sedang berada dalam kondisi rentan.

Sering kali, kata-kata yang paling melukai justru datang dari orang-orang yang sebenarnya peduli. Bukan karena mereka tidak memiliki empati, melainkan karena mereka berusaha memperbaiki keadaan terlalu cepat tanpa terlebih dahulu memahami apa yang dirasakan lawan bicaranya.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat tujuh kalimat yang sebaiknya dihindari ketika berbicara dengan seseorang yang sedang berjuang, beserta penjelasan psikologis mengapa kalimat tersebut dapat berdampak negatif.

1. “Kamu harus lebih bersyukur.”

Sekilas, kalimat ini terdengar positif. Bersyukur memang terbukti dalam banyak penelitian psikologi positif dapat meningkatkan kesejahteraan emosional.

Masalahnya, waktu penyampaiannya sering tidak tepat.

Ketika seseorang sedang mengalami kesedihan atau tekanan berat, mengatakan “kamu harus lebih bersyukur” dapat membuat mereka merasa bahwa emosi yang sedang mereka alami tidak valid. Seolah-olah mereka tidak berhak merasa sedih karena masih ada orang lain yang keadaannya lebih buruk.

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai emotional invalidation atau pengabaian terhadap pengalaman emosional seseorang.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Mei 2026 Jadi Titik Balik: 6 Zodiak Ini Mendadak Naik Level Saat yang Lain Masih Berjuang - Image
Zodiak

Mei 2026 Jadi Titik Balik: 6 Zodiak Ini Mendadak Naik Level Saat yang Lain Masih Berjuang

Kamis, 30 April 2026 | 08.42 WIB

Orang yang Berjuang untuk Mencapai Tujuan Mereka Sering Terjebak dalam 8 Perangkap Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Berjuang untuk Mencapai Tujuan Mereka Sering Terjebak dalam 8 Perangkap Ini Menurut Psikologi

Minggu, 12 April 2026 | 03.47 WIB

Orang Dibesarkan dalam Keluarga yang Berjuang Memenuhi Kebutuhan Hidup, Biasanya Menunjukkan 8 Sifat Ini di Kemudian Hari - Image
Kepribadian

Orang Dibesarkan dalam Keluarga yang Berjuang Memenuhi Kebutuhan Hidup, Biasanya Menunjukkan 8 Sifat Ini di Kemudian Hari

Minggu, 12 April 2026 | 03.43 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore