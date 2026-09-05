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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 11.03 WIB

7 Cara “Momen Gagang Pintu” Dapat Merusak Hubunganmu dengan Pasangan Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang berkonflik dengan pasangan./Magnific/Drazen Zigic - Image

seseorang yang berkonflik dengan pasangan./Magnific/Drazen Zigic

JawaPos.com - Pernahkah kamu sedang mengakhiri percakapan dengan pasangan, hendak pergi, masuk kamar, atau bahkan sudah memegang gagang pintu, lalu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang selama ini kamu pendam?

“Eh, sebenarnya aku kecewa sama kamu.”

“Atau kamu tahu nggak, aku sudah lama merasa sendirian dalam hubungan ini.”

“Ngomong-ngomong, aku sebenarnya nggak suka kalau kamu dekat dengan dia.”

“Dan satu lagi… aku mulai mempertanyakan hubungan kita.”

Kalimat seperti itu sering muncul tepat ketika percakapan seharusnya sudah selesai.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), dalam psikoterapi, fenomena ketika seseorang baru menyampaikan hal yang sangat penting pada penghujung sesi—ketika terapis hampir mengakhiri pertemuan—sering disebut “door handle moment” atau “momen gagang pintu”. Istilah ini menggambarkan momen ketika seseorang baru mengungkapkan persoalan penting saat tangannya seolah sudah berada di gagang pintu untuk pergi.

Dalam hubungan romantis, pola yang mirip juga bisa terjadi.

Bedanya, pasangan bukan terapis. Ketika persoalan emosional yang besar selalu muncul pada detik-detik terakhir, dampaknya dapat menjadi jauh lebih rumit. Pasangan bisa merasa diserang, terjebak, tidak didengarkan, atau bahkan mulai takut mengakhiri percakapan karena selalu ada “bom” emosional di ujungnya.

Masalahnya bukan semata-mata apa yang kamu katakan.

Editor: Hanny Suwindari
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