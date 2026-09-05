7 Cara “Momen Gagang Pintu” Dapat Merusak Hubunganmu dengan Pasangan Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang berkonflik dengan pasangan./Magnific/Drazen Zigic
JawaPos.com - Pernahkah kamu sedang mengakhiri percakapan dengan pasangan, hendak pergi, masuk kamar, atau bahkan sudah memegang gagang pintu, lalu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang selama ini kamu pendam?
“Eh, sebenarnya aku kecewa sama kamu.”
“Atau kamu tahu nggak, aku sudah lama merasa sendirian dalam hubungan ini.”
“Ngomong-ngomong, aku sebenarnya nggak suka kalau kamu dekat dengan dia.”
“Dan satu lagi… aku mulai mempertanyakan hubungan kita.”
Kalimat seperti itu sering muncul tepat ketika percakapan seharusnya sudah selesai.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), dalam psikoterapi, fenomena ketika seseorang baru menyampaikan hal yang sangat penting pada penghujung sesi—ketika terapis hampir mengakhiri pertemuan—sering disebut “door handle moment” atau “momen gagang pintu”. Istilah ini menggambarkan momen ketika seseorang baru mengungkapkan persoalan penting saat tangannya seolah sudah berada di gagang pintu untuk pergi.
Dalam hubungan romantis, pola yang mirip juga bisa terjadi.
Bedanya, pasangan bukan terapis. Ketika persoalan emosional yang besar selalu muncul pada detik-detik terakhir, dampaknya dapat menjadi jauh lebih rumit. Pasangan bisa merasa diserang, terjebak, tidak didengarkan, atau bahkan mulai takut mengakhiri percakapan karena selalu ada “bom” emosional di ujungnya.
Masalahnya bukan semata-mata apa yang kamu katakan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi