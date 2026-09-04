6 Alasan Mengapa Kita Harus Konsisten Melakukan Hal-Hal yang Kita Anggap Tidak Bermanfaat bagi Diri

seseorang yang konsisten lari pagi./Magnific/partystock
JawaPos.com - Ada banyak hal dalam hidup yang pada awalnya terasa tidak memberikan manfaat apa pun.
Belajar sesuatu yang sulit, membaca beberapa halaman buku setiap hari, berolahraga ketika tubuh sedang malas, menabung sedikit demi sedikit, membangun keterampilan, menulis meskipun belum ada yang membaca, atau mencoba sesuatu berulang kali meskipun hasilnya belum terlihat.
Pada titik tertentu, kita mungkin bertanya:
“Untuk apa saya terus melakukan ini kalau hasilnya tidak kelihatan?”
Pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Otak kita memang cenderung menyukai sesuatu yang memberikan hasil dengan cepat. Ketika sebuah aktivitas membutuhkan usaha besar tetapi memberikan imbalan kecil atau bahkan tidak terlihat, motivasi kita dapat menurun.
Namun, dari sudut pandang psikologi, ada alasan mengapa beberapa aktivitas yang terlihat tidak berguna dalam jangka pendek justru dapat menjadi sangat berharga dalam jangka panjang.
Bukan berarti semua hal harus terus dilakukan. Jika sebuah aktivitas benar-benar merugikan, tidak sesuai dengan tujuan, atau terbukti tidak efektif, berhenti dan mengevaluasinya justru merupakan keputusan yang sehat.
Masalahnya adalah kita sering berhenti bukan karena sesuatu itu tidak bermanfaat, tetapi karena manfaatnya belum terlihat.
Di sinilah konsistensi memainkan peran penting.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat enam alasan mengapa kita perlu tetap konsisten melakukan hal-hal yang manfaatnya belum terasa.
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Jawa Pos
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