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Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 21.27 WIB

6 Makanan yang Kurang Menarik Tapi Bermanfaat bagi Kesehatan Tubuh, Apa Saja?

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ilustrasi tahu. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Beberapa makanan mungkin tidak terlihat begitu menggugah selera, tetapi sering kali mengandung nutrisi bermanfaat dalam jumlah besar.

Bahkan sebagian makanan ini penampilannya tidak mencolok namun memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi tubuh.

Melansir verywell health, berikut enam makanan yang mungkin tidak terlalu menarik secara estetika, tetapi kaya akan nutrisi dan bermanfaat bagi tubuh Anda.

1. Hati

Hati sering diremehkan karena rasa yang kuat dan penampilannya. Namun, hati merupakan sumber nutrisi yang kaya, termasuk zat besi, vitamin A, vitamin B, dan protein.

Nutrisi-nutrisi ini sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Bisa membantu tubuh memproduksi sel darah merah dan mendukung tingkat energi serta fungsi kekebalan tubuh.

2. Sauerkraut

Sauerkraut kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, dan probiotik yang bermanfaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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