Memasuki Usia 30-an? Seseorang Akan Mulai Menyadari Bahwa 9 Hal Ini Jauh Lebih Tidak Penting

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda.

Bukan karena dunia berubah secara tiba-tiba, melainkan karena cara kita memandang dunia perlahan berubah.

Bagi banyak orang, memasuki usia 30-an menjadi salah satu titik penting tersebut.

Di usia 20-an, kita sering merasa harus membuktikan sesuatu. Kita ingin terlihat berhasil, disukai, dianggap menarik, memiliki karier yang bagus, punya banyak teman, memiliki hubungan romantis yang membahagiakan, dan terlihat seolah-olah hidup kita berjalan sesuai rencana.

Namun kemudian usia 30-an datang.

Dan perlahan, beberapa hal yang dulu terasa sangat penting mulai kehilangan kekuatannya.

Kita mulai menyadari bahwa tidak semua pendapat perlu didengar. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Tidak semua kesempatan harus diambil. Tidak semua orang harus menyukai kita. Bahkan tidak semua pencapaian yang dulu kita kejar ternyata memberikan kebahagiaan seperti yang kita bayangkan.

Dalam psikologi, perubahan semacam ini dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan kematangan emosional, perubahan prioritas, serta meningkatnya kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri.

Bukan berarti seseorang yang berusia 30-an otomatis menjadi lebih bijaksana. Usia tidak menjamin kedewasaan.