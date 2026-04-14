Endah Primasari Utami
14 April 2026, 20.33 WIB

Simak, 6 Tanda Hubungan Anda Sepi Secara Emosional, Definisi 'Ada Tapi Terasa Jauh'

Ilustrasi, hubungan yang sepi secara emosional, 'ada tapi terasa jauh'. Freepik/ freepik.

JawaPos.com - Mungkin Anda bingung apa maksud dari hubungan yang sepi secara emosional. Tapi, istilah 'ada tapi terasa jauh' Anda cukup familiar. Itulah maksudnya, hubungan yang tercipta karena pasangan Anda tidak tersedia secara emosional.

Lebih lanjut, para ahli, seperti psikolog klinis, terapis pasangan di Brooklyn, serta terapis pernikahan dan keluarga menjelaskan apa yang Anda alami tersebut seperti dilansir JawaPos.com dari time pada Selasa (14/4), yakni tentang enam tanda hubungan Anda sepi secara emosional.

1. Anda Merasa Kesepian, bahkan Saat Bersama

Anda yang terjebak dalam hubungan yang sepi secara emosional sering kali menggambarkan jenis kesepian tertentu, seperti duduk di sebelah seseorang, namun merasa terputus atau jauh.

Selain itu, Anda mungkin mendapati diri Anda bertanya, berbagi, atau mencoba terhubung, tapi tidak mendapatkan respon.

Melissa Paul, seorang terapis pasangan di Brooklyn, N.Y. mengatakan bahwa saat Anda ingin terhubung dengan seseorang, namun orang tersebut tidak mengizinkan Anda masuk, baik disengaja maupun tidak adalah hal yang sangat menyakitkan.

2. Anda Gugup untuk Berbagi

Paul mengungkapkan tanda sekunder yang patut diperhatikan dari hubungan yang sepi secara emosional adalah rasa takut.

Maksudnya, jika Anda mendapati diri Anda ragu-ragu sebelum berbagi sesuatu atau tidak yakin bagaimana respon pasangan Anda, itu menjadi sinyal yang sangat nyata kalau pasangan yang bersama Anda saat ini tidak siap secara emosional.

3. Mereka Menghindari atau Menutup Percakapan Emosional

Pola umum selanjutnya, yaitu penghindaran, terutama pada percakapan yang mendalam. Biasanya pasangan Anda akan mengubah topik, membuat lelucon, atau sama sekali tidak terlibat ketika hal-hal mulai terasa lebih serius.

Tara Gogolinski, seorang terapis pernikahan dan keluarga di Raleigh, N.C. menggambarkannya sebagai kecenderungan terlibat secara kognitif, tanpa benar-benar terhubung dengan perasaan dibalik apa yang diceritakan.

4. Mereka Tidak Merespons saat Anda Terluka

Ciri khas dari ketidakhadiran emosional menurut para terapis adalah kurangnya respons emosional di saat-saat yang paling membutuhkan. Menurut Alexandra Solomon, seorang psikolog klinis yang juga profesor adjunct di Northwestern University serta penulis buku Loving Bravely rasanya seperti mengetuk pintu yang tidak terbuka.

Lebih lanjut, Solomon menjelaskan, saat Anda terluka, mereka tidak menawarkan kenyamanan. Bahkan, tampaknya mereka seperti tidak menyaksikan apa yang Anda alami.

5. Kurangnya Rasa Ingin Tahu tentang Dunia Batin Anda

Koneksi emosional tidak sekadar mendengarkan, tapi juga tentang keterlibatan. Pasangan yang tersedia secara emosional umumnya akan mengajukan pertanyaan lanjutan, menunjukkan minat, atau mencoba memahami perasaan Anda.

Gogolinski memberi contoh, ketika Anda pulang dan berkata 'Pekerjaan hari ini sangat berat', mereka hanya akan berkata 'Oh, itu menyebalkan'. Mereka hanya mengakui tanpa menggali lebih dalam, lalu mengganti topik tanpa menanyakan lebih lanjut, seperti 'Bagian mana yang sulit?' atau 'Apa yang Anda rasakan saat ini?' atau 'Apa yang Anda butuhkan?'. 

 
Tentu, itu membuat percakapan terasa tidak memuaskan dan tidak lengkap. Anda pun merasa pasangan Anda 'ada tapi terasa jauh'.

6. Mereka Menarik Diri Seiring Perkembangan Hubungan

Ketidaktersediaan emosional tidak selalu konstan, itu yang membingungkan. Beberapa orang menunjukkan kehangatan, keterbukaan, dan minat di awal hubungan, ketika semua terasa ringan dan tidak terlalu berisiko.

Namun, semakin dalam hubungan yang dijalan atau ketika konflik muncul, mereka mulai menarik diri. Gogolinski mengungkapkan, ada lebih banyak jarak dan berkurangnya rasa ingin tahu seiring keintiman semakin dalam.

Editor: Hanny Suwindari
