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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 06.08 WIB

Ingin Orang Lain Merasa Lebih Akrab? Pertimbangkan Melakukan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain merasa lebih akrab./Magnific/magnific - Image

seseorang yang membuat orang lain merasa lebih akrab./Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada orang yang sebenarnya tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. Ada pula yang baru beberapa kali bertemu, tetapi rasanya seperti sudah mengenalnya cukup lama.

Menariknya, rasa akrab tidak selalu muncul karena seseorang memiliki kepribadian yang sangat ramah, lucu, atau pandai berbicara. Dalam psikologi sosial, kedekatan antarmanusia sering terbentuk melalui berbagai perilaku sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Cara seseorang mendengarkan, mengingat hal-hal kecil, memberikan perhatian, merespons cerita, hingga membuat orang lain merasa diterima dapat memainkan peran besar dalam membangun hubungan.

Karena itu, jika kamu ingin orang lain merasa lebih dekat dan akrab denganmu, kamu tidak harus mengubah kepribadian menjadi seseorang yang sangat ekstrovert. Kamu bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat interaksi terasa aman, hangat, dan menyenangkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat tujuh kebiasaan yang layak dipertimbangkan.

1. Biasakan Mengingat Hal-Hal Kecil yang Pernah Diceritakan Orang Lain

Salah satu cara sederhana untuk membuat seseorang merasa dihargai adalah menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan apa yang pernah mereka ceritakan.

Misalnya, temanmu pernah mengatakan bahwa minggu depan ia akan menghadapi presentasi penting. Beberapa hari kemudian, kamu bertanya, “Jadi bagaimana presentasimu kemarin?”

Pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi orang yang ditanya, hal itu dapat memberikan kesan yang jauh lebih besar.

Mengapa?

Editor: Hanny Suwindari
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