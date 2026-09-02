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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 3 September 2026 | 04.50 WIB

Masa Keemasan di Depan Mata, 4 Weton Ini Konon Bakal Panen Kesuksesan

4 Weton yang Bersinar dan Memiliki Rezeki Meningkat Pesat - Image

4 Weton yang Bersinar dan Memiliki Rezeki Meningkat Pesat

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton masih kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dipercaya harus melewati proses panjang sebelum mencapai kesuksesan, sementara sebagian lainnya disebut memiliki momentum keberuntungan yang lebih kuat pada waktu tertentu.

Ramalan mengenai weton memang tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Namun, bagi masyarakat yang mempercayainya, prediksi tersebut kerap menjadi hiburan sekaligus motivasi untuk menjalani kehidupan dengan lebih optimistis.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat weton yang disebut sedang berada dalam fase penuh peluang dan berpotensi mengalami peningkatan rezeki maupun karier.

Berikut ulasannya.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai sosok yang memiliki ketekunan kuat. Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung memilih bertahan dan menyelesaikan persoalan daripada mudah menyerah.

Menurut ramalan yang beredar, keteguhan tersebut dapat membawa hasil positif dalam pekerjaan. Kemampuan yang selama ini mungkin belum terlalu terlihat berpotensi mulai mendapatkan perhatian dari atasan maupun rekan kerja.

Bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, kesempatan memperoleh tanggung jawab lebih besar, promosi, atau perkembangan karier disebut terbuka. Sementara bagi pelaku usaha, peluang mendapatkan pelanggan maupun kepercayaan baru juga diprediksi semakin besar.

2. Selasa Pahing

Selasa Pahing disebut memiliki karakter berani dan tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Sifat tersebut membuat mereka lebih siap mengambil kesempatan yang mungkin dilewatkan orang lain.

Dalam ramalan Primbon Jawa, periode ini dianggap sebagai momentum untuk menunjukkan kemampuan dan menyampaikan gagasan. Ide yang selama ini disimpan dapat memperoleh dukungan apabila dikomunikasikan dengan tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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