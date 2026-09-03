Ingin Orang Lain Merasa Nyaman Berada di Dekat Anda? Tinggalkan 8 Kebiasaan Percakapan Ini

seseorang yang membuat orang lain merasa nyaman./Magnific/nampix
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi dalam waktu singkat Anda merasa begitu nyaman berbicara dengannya?
Tidak ada percakapan yang terasa dipaksakan. Anda tidak takut salah bicara. Anda tidak merasa sedang dihakimi. Bahkan ketika suasana sempat hening, Anda tetap merasa tenang.
Sebaliknya, mungkin Anda juga pernah mengalami kebalikannya.
Ada orang yang sebenarnya ramah, pintar, bahkan berniat baik, tetapi setelah berbicara dengannya selama beberapa menit, Anda merasa lelah. Entah mengapa, Anda menjadi lebih berhati-hati dalam memilih kata. Anda merasa harus menjelaskan diri sendiri. Atau Anda merasa percakapan tersebut lebih banyak tentang dirinya daripada tentang hubungan antara kalian.
Menariknya, membuat orang lain merasa nyaman dalam percakapan bukan hanya soal memiliki kepribadian yang menyenangkan.
Dalam psikologi sosial, kualitas interaksi banyak dipengaruhi oleh bagaimana seseorang membuat lawan bicaranya merasa didengar, dihargai, aman, dan diterima. Karena itu, jika Anda ingin menjadi seseorang yang menyenangkan untuk diajak berbicara, mungkin Anda tidak perlu belajar menjadi lebih banyak bicara.
Anda justru perlu belajar mengurangi beberapa kebiasaan percakapan tertentu.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat delapan kebiasaan yang sebaiknya Anda tinggalkan jika ingin orang lain merasa lebih nyaman berada di dekat Anda.
1. Berhenti Mengubah Setiap Percakapan Menjadi Cerita Tentang Diri Anda
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