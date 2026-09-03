Bukan Sekadar Bersih, 8 Kebiasaan Ini Kerap Dimiliki Orang yang Rutin Cuci Sprei

JawaPos.com – Menjaga kebersihan tempat tidur menjadi salah satu bagian penting dari rutinitas sehari-hari. Bagi sebagian orang, mencuci dan mengganti sprei setiap dua minggu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara teratur untuk menjaga kenyamanan sekaligus kebersihan kamar.

Kebiasaan tersebut juga dapat menjadi bagian dari pola hidup yang lebih terorganisir. Orang yang terbiasa menjaga kebersihan secara terjadwal biasanya menerapkan perhatian serupa pada sejumlah area lain dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif psikologi, perilaku seperti ini lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan terhadap rutinitas, keteraturan, dan tindakan preventif. Namun, tentu saja, kebiasaan mencuci sprei tidak dapat digunakan sebagai patokan mutlak untuk menentukan karakter seseorang.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan higienis yang sering dikaitkan dengan orang yang konsisten menjaga kebersihan lingkungan pribadinya.

Berikut delapan di antaranya.

1. Merawat Kebersihan Gigi Secara Teratur Kebiasaan menjaga kebersihan tempat tidur secara berkala dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesehatan mulut.

Orang yang terbiasa melakukan perawatan secara rutin cenderung tidak menunggu sampai muncul masalah baru kemudian bertindak. Mereka dapat menjaga jadwal menyikat gigi, menggunakan benang gigi, serta mengganti sikat gigi secara berkala.

Pola tersebut menunjukkan pendekatan preventif, yakni berusaha mencegah masalah sebelum muncul. Prinsip serupa juga terlihat ketika seseorang membersihkan dan mengganti sprei berdasarkan jadwal, bukan hanya ketika kain mulai terlihat kotor.

2. Peduli Kebersihan Dapur dan Tangan Perhatian terhadap kebersihan sering kali tidak berhenti di kamar tidur. Kebiasaan tersebut dapat terlihat ketika seseorang mempersiapkan makanan atau menjaga kebersihan dapur.