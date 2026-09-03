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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 04.13 WIB

Bukan Sekadar Rajin Olahraga, Ini 8 Kebiasaan yang Mendukung Kesehatan di Usia Tua

seseorang yang tetap sehat hingga usia lanjut./Freepik. - Image

seseorang yang tetap sehat hingga usia lanjut./Freepik.

JawaPos.com – Memiliki umur panjang tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, hidup lama saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan kondisi tubuh yang bugar, pikiran yang tetap aktif, dan kehidupan sosial yang sehat.

Kondisi seseorang ketika memasuki usia lanjut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Genetik memang memiliki peran, tetapi kebiasaan yang dibangun selama bertahun-tahun juga tidak kalah penting.

Menjaga kesehatan pun tidak sebatas rutin berolahraga dan memilih makanan bergizi. Cara seseorang mengelola tekanan, membangun hubungan dengan orang lain, hingga mempertahankan aktivitas mental juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kualitas hidup.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang mampu mempertahankan kesehatan fisik dan mental hingga usia lanjut.

Berikut delapan kebiasaan yang bisa dijadikan inspirasi untuk membangun pola hidup lebih sehat.

1. Berusaha Memelihara Pola Pikir Positif

Cara seseorang memandang kehidupan dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi berbagai tekanan. Orang yang memiliki pola pikir lebih optimistis cenderung berusaha melihat masalah sebagai sesuatu yang dapat dihadapi, bukan semata-mata sebagai ancaman.

Sikap tersebut bukan berarti selalu mengabaikan kesulitan atau memaksakan diri untuk bahagia. Justru, kemampuan menerima keadaan dan mencari solusi secara realistis dapat membantu seseorang menghadapi stres dengan lebih baik.

Karena itu, membangun kebiasaan bersyukur, mengenali emosi, dan tidak terlalu larut dalam pikiran negatif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental.

2. Tetap Aktif Bergerak

Memasuki usia lanjut bukan alasan untuk berhenti bergerak. Aktivitas fisik justru penting untuk membantu mempertahankan kekuatan tubuh dan kemampuan melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.

Tidak selalu harus melakukan olahraga berat. Jalan kaki, berkebun, membersihkan rumah, bersepeda santai, atau melakukan peregangan bisa menjadi pilihan sesuai kondisi tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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