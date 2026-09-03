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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 06.08 WIB

Ingin Mengikuti Berita Politik Tanpa Kehilangan Kewarasan? Coba Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang merasa stres saat mengikuti berita politik./Magnific/magnific - Image

seseorang yang merasa stres saat mengikuti berita politik./Magnific/magnific

JawaPos.com - Di era ketika berita politik bisa muncul kapan saja—di beranda media sosial, grup percakapan, notifikasi ponsel, podcast, video pendek, sampai obrolan bersama teman—menjaga kesehatan mental sambil tetap mengikuti perkembangan politik bukan perkara mudah.

Kita ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kita ingin memahami keputusan pemerintah, kebijakan publik, konflik politik, pemilu, dan berbagai isu yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Namun, ada titik ketika "mengikuti berita" berubah menjadi terus-menerus memeriksa berita.

Kita membuka media sosial ketika bangun tidur. Melihat satu berita politik. Membaca komentar. Menemukan unggahan yang membuat marah. Membuka berita lain untuk mencari klarifikasi. Kemudian melihat perdebatan di kolom komentar. Beberapa menit kemudian, algoritma menyajikan konten politik lain.

Tanpa sadar, satu jam berlalu.

Yang lebih melelahkan bukan hanya jumlah informasinya, tetapi emosi yang menyertainya.

Marah. Cemas. Takut. Sinis. Frustrasi. Tidak berdaya.

Dan karena berita politik sering menyangkut persoalan yang kita anggap penting, otak kita cenderung sulit mengatakan, "Sudah cukup untuk hari ini."

Padahal, mengikuti politik secara sehat bukan berarti harus mengetahui setiap perkembangan setiap saat.

Justru, kemampuan untuk membatasi paparan tanpa kehilangan kepedulian merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis.

Editor: Hanny Suwindari
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