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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 05.59 WIB

7 Alasan Mengapa Kata 'Maaf' Itu Paling Sulit Diucapkan Menurut Psikolog, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang sulit mengatakan maaf./Magnific/azerbaijan_stockers - Image

seseorang yang sulit mengatakan maaf./Magnific/azerbaijan_stockers

JawaPos.com - Pernahkah Anda tahu bahwa Anda telah melakukan kesalahan, menyadari bahwa seseorang terluka karena ucapan atau tindakan Anda, tetapi tetap merasa sangat sulit untuk mengatakan, “Maaf”?

Lucunya, kata itu hanya terdiri dari empat huruf. Namun, bagi sebagian orang, mengucapkannya terasa jauh lebih berat daripada menjelaskan panjang lebar, mencari alasan, bahkan mempertahankan diri mati-matian.

Kita sering mengira bahwa seseorang yang sulit meminta maaf adalah orang yang keras kepala atau tidak peduli.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (2/9) menurut psikologi, keengganan meminta maaf tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki penyesalan. Ada banyak proses psikologis yang terjadi di baliknya: ego, rasa malu, kebutuhan mempertahankan harga diri, ketakutan ditolak, hingga cara seseorang belajar menghadapi konflik sejak kecil.

Menariknya, mengatakan “maaf” sebenarnya bukan sekadar mengakui sebuah kesalahan. Bagi otak dan emosi kita, meminta maaf bisa terasa seperti mengakui bahwa kita tidak sempurna, kehilangan kendali atas penilaian orang lain, dan membuka diri terhadap kemungkinan ditolak.

Lalu, apa saja alasan mengapa kata “maaf” bisa terasa begitu sulit diucapkan?

1. Mengucapkan “Maaf” Membuat Ego Terasa Terluka

Salah satu alasan paling mendasar adalah ego.

Setiap manusia memiliki gambaran tertentu tentang dirinya sendiri. Kita ingin melihat diri sebagai orang yang baik, masuk akal, pintar, bertanggung jawab, atau setidaknya tidak berniat menyakiti orang lain.

Ketika kita melakukan kesalahan, muncul benturan antara dua hal:

Editor: Hanny Suwindari
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