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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 02.08 WIB

Kamu Ingin Lepas dari Dampak Stres dan Memperlambat Penuaan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lepas dari dampak stres./Magnific/wichayada - Image

seseorang yang lepas dari dampak stres./Magnific/wichayada

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa tubuh jauh lebih lelah daripada usia sebenarnya?

Bangun tidur tetapi rasanya belum benar-benar beristirahat. Pikiran terus memikirkan pekerjaan, hubungan, masa depan, uang, keluarga, atau berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi.

Menariknya, stres tidak hanya memengaruhi pikiran.

Ketika stres berlangsung terus-menerus, tubuh juga ikut berada dalam kondisi siaga. Jantung, otot, sistem kekebalan, hormon, pola tidur, hingga kebiasaan sehari-hari dapat ikut berubah.

Karena itulah, seseorang mungkin merasa bahwa hidupnya berjalan seperti biasa, tetapi tubuhnya perlahan membayar harga dari tekanan yang tidak pernah benar-benar selesai.

Dalam psikologi, kemampuan mengelola stres bukan berarti membuat hidup bebas masalah. Masalah akan selalu ada. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang merespons tekanan, memulihkan diri setelah mengalami tekanan, dan tidak membiarkan stres menjadi keadaan permanen.

Ada alasan mengapa orang yang mampu menjaga ketenangan, memiliki hubungan sosial yang sehat, tidur cukup, dan mampu menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan sering terlihat lebih segar dan lebih sehat.

Bukan karena mereka tidak pernah mengalami masalah.

Mereka hanya tidak membiarkan setiap masalah tinggal terlalu lama di dalam pikiran dan tubuh.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), jika kamu ingin mengurangi dampak stres sekaligus mendukung proses penuaan yang lebih sehat, enam kebiasaan psikologis berikut layak mulai diperhatikan.

Editor: Hanny Suwindari
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