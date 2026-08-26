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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 22.59 WIB

9 Ciri Kebiasaan Cemas Berlebihan yang Diam-Diam Bikin Seseorang Terus Stres Menurut Psikologi

Ciri kebiasaan cemas berlebihan yang diam-diam bikin seseorang terus stres menurut psikologi (Magnific/stockking) - Image

Ciri kebiasaan cemas berlebihan yang diam-diam bikin seseorang terus stres menurut psikologi (Magnific/stockking)

JawaPos.com – Psikologi cemas berlebihan sering muncul lewat kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari justru memperparah tingkat stres.

Sebagian orang terjebak dalam mode waspada berlebihan meski tidak ada situasi yang benar-benar mengancam dirinya.

Kebiasaan ini tampak sepele, namun justru membuat hidup terasa lebih berat dan penuh kecemasan berkepanjangan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (26/8), berikut sembilan kebiasaan psikologi cemas berlebihan yang diam-diam membuat seseorang terus merasa tertekan dan stres.

1. Terlalu banyak memikirkan setiap keputusan kecil

Menghindari keputusan impulsif memang baik, terutama jika konsekuensinya berdampak besar bagi kehidupan seseorang.

Namun orang yang sedang cemas berlebihan sering kali membawa kehati-hatian ini hingga taraf yang berlebihan.

Terlalu lama memikirkan keputusan justru membuat pikiran semakin lumpuh dan sulit mengambil langkah pasti.

Sikap ini sering dianggap sebagai usaha mencari kesempurnaan, padahal hanya menambah tekanan yang dirasakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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