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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.18 WIB

Dari Mindfulness hingga Self-Talk, Ini 5 Cara Efektif Mengelola Stres dan Mental

ilustrasi orang yang melakukan meditasi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang melakukan meditasi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tekanan pekerjaan, masalah pribadi, tuntutan sosial, hingga berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber stres. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut bisa membuat seseorang merasa kewalahan dan sulit berpikir jernih.

Karena itu, memiliki ketahanan mental menjadi salah satu kemampuan penting dalam menjalani kehidupan. Mental yang kuat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau tertekan, melainkan mampu menghadapi emosi tersebut dan kembali menata diri ketika menghadapi kesulitan.

Membangun ketahanan mental juga dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana. Dengan latihan yang konsisten, seseorang dapat belajar mengelola tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, serta menjaga sudut pandang yang lebih sehat.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat mental sekaligus membantu mengelola stres secara lebih efektif.

1. Biasakan melihat masalah dari sisi yang lebih positif

Cara seseorang memandang sebuah persoalan dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi tekanan.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah membangun growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan dan keterampilan masih dapat berkembang melalui proses belajar, usaha, dan ketekunan.

Dengan pola pikir tersebut, kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan. Kesalahan justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki.

Cobalah menetapkan target yang realistis, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan tidak terlalu cepat menganggap sebuah kemunduran sebagai kegagalan permanen.

2. Luangkan waktu untuk mindfulness dan meditasi

Mindfulness mengajarkan seseorang untuk menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya saat ini, termasuk pikiran dan emosi, tanpa buru-buru memberikan penilaian.

Praktik ini dapat dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, meluangkan beberapa menit untuk mengatur pernapasan, memperhatikan sensasi tubuh, atau sekadar berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang dilakukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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