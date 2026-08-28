Dari Mindfulness hingga Self-Talk, Ini 5 Cara Efektif Mengelola Stres dan Mental

ilustrasi orang yang melakukan meditasi. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Tekanan pekerjaan, masalah pribadi, tuntutan sosial, hingga berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber stres. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut bisa membuat seseorang merasa kewalahan dan sulit berpikir jernih.
Karena itu, memiliki ketahanan mental menjadi salah satu kemampuan penting dalam menjalani kehidupan. Mental yang kuat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, atau tertekan, melainkan mampu menghadapi emosi tersebut dan kembali menata diri ketika menghadapi kesulitan.
Membangun ketahanan mental juga dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana. Dengan latihan yang konsisten, seseorang dapat belajar mengelola tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, serta menjaga sudut pandang yang lebih sehat.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat mental sekaligus membantu mengelola stres secara lebih efektif.
Cara seseorang memandang sebuah persoalan dapat memengaruhi bagaimana ia menghadapi tekanan.
Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah membangun growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan dan keterampilan masih dapat berkembang melalui proses belajar, usaha, dan ketekunan.
Dengan pola pikir tersebut, kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan. Kesalahan justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki.
Cobalah menetapkan target yang realistis, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan tidak terlalu cepat menganggap sebuah kemunduran sebagai kegagalan permanen.
Mindfulness mengajarkan seseorang untuk menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya saat ini, termasuk pikiran dan emosi, tanpa buru-buru memberikan penilaian.
Praktik ini dapat dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, meluangkan beberapa menit untuk mengatur pernapasan, memperhatikan sensasi tubuh, atau sekadar berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang dilakukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!