6 Cara Membantu Remaja Menghadapi Tekanan Hidup melalui Persahabatan Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha menjadi sahabat anak / foto: Magnific/yuriyrudy

JawaPos.com - Masa remaja merupakan salah satu periode kehidupan yang penuh perubahan. Remaja tidak hanya mengalami perubahan fisik, tetapi juga menghadapi perkembangan emosi, pencarian identitas, tuntutan akademik, perubahan hubungan dengan orang tua, hingga kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sosial.

Pada masa ini, tekanan hidup dapat muncul dari berbagai arah. Nilai sekolah yang menurun, konflik dengan orang tua, masalah pertemanan, tekanan untuk mengikuti tren, hubungan romantis, kekhawatiran tentang masa depan, hingga perasaan tidak cukup baik dapat membuat remaja merasa kewalahan.



Di tengah berbagai tekanan tersebut, persahabatan memiliki peran yang sangat penting. Teman bukan sekadar orang yang menemani bermain atau berbincang, tetapi dapat menjadi sumber dukungan sosial yang membantu remaja merasa dipahami, diterima, dan tidak menghadapi masalah seorang diri.



Dalam psikologi, dukungan sosial diketahui berkaitan dengan kemampuan seseorang menghadapi stres. Bagi remaja, hubungan pertemanan yang sehat dapat menjadi salah satu faktor yang membantu mereka membangun ketahanan psikologis atau resilience.



Namun, tidak semua persahabatan memberikan dampak positif. Pertemanan yang penuh tekanan, perundungan, persaingan tidak sehat, atau tuntutan untuk selalu mengikuti kelompok justru dapat memperburuk kondisi psikologis remaja.



Karena itu, penting bagi remaja untuk belajar membangun persahabatan yang sehat sekaligus menggunakan hubungan sosial sebagai sumber kekuatan ketika menghadapi tekanan hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (3/9), terdapat enam cara yang dapat membantu.



1. Memiliki Teman yang Mau Mendengarkan Tanpa Menghakimi



Salah satu kebutuhan psikologis yang penting ketika seseorang sedang menghadapi masalah adalah merasa didengar.



Ketika remaja mengalami kegagalan, konflik keluarga, masalah sekolah, atau merasa tidak percaya diri, mereka terkadang tidak langsung membutuhkan nasihat. Mereka mungkin hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan.



Persahabatan yang sehat memberikan ruang untuk bercerita tanpa membuat seseorang merasa malu atau semakin bersalah.



Misalnya, seorang remaja mendapatkan nilai ujian yang buruk. Ia kemudian bercerita kepada temannya.



Respons yang kurang membantu mungkin berupa:



"Makanya belajar."



Atau:



"Nilai segitu saja dipikirin."



Sebaliknya, teman yang suportif dapat mengatakan:



"Aku ngerti kamu pasti kecewa. Mau cerita kenapa kamu merasa kesulitan?"



Perbedaan respons tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan pengalaman emosional yang sangat berbeda.



Ketika seseorang merasa didengarkan, ia dapat merasa bahwa emosinya valid dan dirinya tidak sendirian. Hal tersebut dapat membantu mengurangi beban psikologis yang dirasakan.



Namun, mendengarkan bukan berarti harus selalu menyetujui semua tindakan teman. Seorang teman yang baik tetap dapat memberikan pandangan berbeda dengan cara yang tidak merendahkan.



Mengapa mendengarkan penting?



Tekanan hidup sering kali menjadi semakin berat ketika seseorang memendam semuanya sendiri. Dengan bercerita kepada orang yang dipercaya, remaja dapat memperoleh kesempatan untuk menata kembali pikirannya.



Berbicara juga dapat membantu seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.



Karena itu, salah satu bentuk persahabatan yang sehat adalah kemampuan untuk mengatakan:



"Kalau kamu mau cerita, aku siap dengar."



Kalimat sederhana seperti itu dapat membuat seseorang merasa memiliki tempat yang aman secara emosional.



2. Membangun Persahabatan yang Memberikan Rasa Diterima



Pada masa remaja, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sebaya menjadi sangat kuat. Remaja mulai membentuk identitas dan sering kali menggunakan lingkungan sosial sebagai salah satu cara memahami siapa dirinya.



Karena itu, persahabatan yang membuat remaja merasa diterima dapat menjadi sumber dukungan yang penting.



Rasa diterima tidak berarti teman harus menyukai semua hal yang kita lakukan. Yang lebih penting adalah adanya penghargaan terhadap diri seseorang.



Contohnya, seorang remaja mungkin memiliki minat yang berbeda dari teman-temannya. Ia menyukai membaca, musik tertentu, olahraga tertentu, atau kegiatan yang tidak populer di kelompoknya.



Dalam pertemanan yang sehat, perbedaan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengejek atau mengucilkannya.



Sebaliknya, teman dapat menunjukkan sikap:



"Memang bukan hobiku, tapi kalau kamu suka, ya bagus."



Pengalaman seperti ini dapat membantu remaja mengembangkan penerimaan terhadap dirinya sendiri.



Persahabatan dan harga diri



Hubungan sosial dapat berhubungan dengan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ketika seorang remaja secara konsisten menerima pesan bahwa dirinya berharga, didengarkan, dan dihormati, hal tersebut dapat membantu membangun rasa percaya diri.



Sebaliknya, jika seorang remaja terus-menerus mendapatkan ejekan, dibandingkan, atau dibuat merasa tidak cukup baik oleh kelompok pertemanannya, tekanan psikologis dapat meningkat.



Oleh karena itu, remaja perlu belajar membedakan antara pertemanan yang membuatnya berkembang dan pertemanan yang membuatnya terus merasa rendah diri.



Teman yang baik tidak harus selalu membuat kita merasa senang. Namun, hubungan tersebut seharusnya tetap membuat kita merasa dihargai sebagai manusia.



3. Saling Memberikan Dukungan ketika Menghadapi Masalah



Persahabatan bukan hanya tentang bersenang-senang. Salah satu fungsi penting hubungan sosial adalah memberikan dukungan ketika seseorang menghadapi kesulitan.



Dalam kehidupan remaja, dukungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk.



Misalnya:



menemani teman belajar ketika menghadapi ujian;

mendengarkan ketika teman sedang mengalami masalah;

memberikan semangat setelah mengalami kegagalan;

membantu mencari solusi;

mengingatkan teman untuk beristirahat;

menemani mencari bantuan ketika masalah terasa terlalu berat.



Dukungan seperti ini dapat membantu remaja merasa bahwa masalah yang dihadapi tidak harus ditanggung sendirian.



Dukungan tidak selalu berarti menyelesaikan masalah



Ada kesalahpahaman bahwa menjadi teman yang baik berarti harus menyelesaikan semua masalah teman.



Padahal, hal tersebut tidak selalu diperlukan.



Ketika seorang teman sedang mengalami masalah akademik, misalnya, kita tidak harus mengerjakan tugasnya. Kita dapat membantunya belajar, berdiskusi, atau sekadar memberikan dukungan.



Begitu pula ketika seorang teman sedang menghadapi konflik keluarga. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah keluarganya, tetapi kita dapat menjadi orang yang mendengarkan dan mendorongnya berbicara dengan orang dewasa yang dapat dipercaya.



Hal ini penting karena remaja juga perlu memahami batas antara mendukung teman dan mengambil alih kehidupan teman.



Persahabatan yang sehat membantu seseorang menjadi lebih kuat, bukan membuatnya bergantung sepenuhnya kepada satu orang.



4. Mengajak Teman Melakukan Aktivitas yang Sehat



Menghadapi tekanan hidup tidak selalu harus dilakukan dengan membicarakan masalah.



Terkadang, aktivitas sederhana bersama teman dapat membantu seseorang mendapatkan jeda psikologis dari tekanan sehari-hari.



Misalnya:



berolahraga bersama;

berjalan-jalan;

belajar bersama;

bermain musik;

melakukan kegiatan kreatif;

mengikuti kegiatan organisasi;

melakukan aktivitas di luar ruangan;

atau sekadar berbicara sambil menikmati waktu bersama.



Aktivitas sosial yang positif dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengalami emosi positif dan mengurangi fokus terus-menerus pada masalah.



Bayangkan seorang siswa yang sepanjang minggu menghadapi tugas, ujian, dan tekanan akademik. Setelah menyelesaikan kewajibannya, ia menghabiskan waktu bersama beberapa teman untuk bermain olahraga selama satu jam.



Masalah akademiknya mungkin belum selesai.



Namun, pikirannya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.



Jeda semacam ini penting karena manusia tidak dapat terus-menerus berada dalam kondisi stres tanpa membutuhkan pemulihan.



Aktivitas bersama juga memperkuat hubungan



Persahabatan tidak hanya dibangun melalui percakapan mendalam. Kenangan positif yang tercipta dari aktivitas bersama juga dapat memperkuat rasa kedekatan.



Semakin kuat hubungan sosial yang sehat, semakin besar kemungkinan seseorang memiliki tempat untuk mencari dukungan ketika menghadapi kesulitan.



Karena itu, membantu remaja menghadapi tekanan tidak selalu harus berupa nasihat panjang.



Kadang-kadang, ajakan sederhana seperti:



"Besok olahraga bareng, yuk."



atau



"Mau belajar bareng setelah sekolah?"



sudah menjadi bentuk dukungan.



5. Mengajarkan Remaja untuk Berani Meminta Bantuan



Persahabatan dapat menjadi pintu pertama bagi remaja untuk mengungkapkan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan.



Namun, teman sebaya tidak selalu memiliki kemampuan untuk menangani semua masalah.



Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami.



Misalnya, seorang remaja memiliki teman yang sudah berbulan-bulan merasa sangat tertekan, menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami perubahan perilaku yang signifikan, atau mengatakan bahwa hidupnya tidak lagi berarti.



Dalam kondisi seperti itu, mengatakan "sabar saja" atau "jangan dipikirkan" tidak cukup.



Teman dapat memberikan dukungan emosional, tetapi juga perlu membantu menghubungkan temannya dengan orang dewasa atau tenaga profesional yang tepat.



Orang yang dapat menjadi tempat meminta bantuan antara lain:



orang tua atau wali;

guru;

guru BK atau konselor sekolah;

psikolog;

tenaga kesehatan;

atau orang dewasa lain yang dipercaya.

Meminta bantuan bukan tanda kelemahan



Sebagian remaja merasa bahwa meminta bantuan berarti mereka lemah atau tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri.



Padahal, mengenali kapan diri sendiri membutuhkan bantuan justru merupakan bentuk kesadaran diri.



Persahabatan yang sehat dapat membantu mengubah cara pandang tersebut.



Alih-alih mengatakan:



"Kamu harus bisa menyelesaikannya sendiri."



teman dapat mengatakan:



"Masalah ini kelihatannya berat. Menurutku kamu nggak harus menghadapi semuanya sendirian. Kita cari orang yang bisa membantu, yuk."



Kalimat seperti ini menunjukkan kepedulian tanpa mengambil alih masalah orang lain.



6. Belajar Menjaga Batasan dalam Persahabatan



Persahabatan dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi hubungan sosial juga dapat menjadi sumber tekanan apabila batasan pribadi tidak dihormati.



Remaja perlu memahami bahwa menjadi teman yang baik tidak berarti harus selalu mengatakan "iya".



Ada kalanya seseorang perlu mengatakan:



"Aku nggak nyaman dengan itu."



atau:



"Aku nggak bisa ikut."



atau:



"Aku butuh waktu sendiri dulu."



Kemampuan menetapkan batasan merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal yang sehat.



Tekanan dari kelompok



Salah satu bentuk tekanan yang dapat muncul dalam persahabatan adalah peer pressure atau tekanan teman sebaya.



Misalnya, seorang remaja didorong untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia inginkan karena takut dianggap berbeda atau tidak diterima.



Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk diterima dapat membuat seseorang mengabaikan nilai dan batasan dirinya sendiri.



Karena itu, remaja perlu belajar bahwa persahabatan yang sehat tidak menuntut seseorang mengorbankan keselamatan, nilai pribadi, atau kesejahteraannya demi mendapatkan penerimaan kelompok.



Teman yang baik dapat berbeda pendapat tanpa harus memutus hubungan.



Teman yang baik juga dapat mengatakan:



"Aku nggak ikut, tapi kamu tetap temanku."



Batasan membuat persahabatan lebih sehat



Batasan bukan berarti menjauh dari orang lain. Justru, batasan membantu hubungan menjadi lebih aman dan saling menghargai.



Remaja yang mampu menjaga batasan juga akan lebih mampu mengenali hubungan yang tidak sehat.



Jika seseorang terus-menerus merendahkan, mengontrol, mengancam, mengucilkan, menyebarkan rahasia, atau memaksa melakukan sesuatu, hubungan tersebut perlu dievaluasi.



Persahabatan seharusnya menjadi tempat bertumbuh, bukan sumber ketakutan yang terus-menerus.



Persahabatan Bukan Satu-Satunya Sumber Dukungan



Meskipun persahabatan memiliki peran penting dalam membantu remaja menghadapi tekanan hidup, bukan berarti teman sebaya harus menjadi satu-satunya tempat bergantung.



Remaja tetap membutuhkan hubungan yang sehat dengan keluarga, guru, mentor, dan orang dewasa yang dapat dipercaya.



Hal ini terutama penting ketika masalah yang dihadapi sudah melampaui kemampuan remaja untuk menanganinya sendiri.



Misalnya, konflik ringan dengan teman mungkin dapat diselesaikan melalui komunikasi.



Namun, masalah seperti perundungan yang serius, kekerasan, tekanan psikologis berat, atau kondisi ketika seseorang merasa tidak aman membutuhkan bantuan orang dewasa dan, bila diperlukan, profesional.



Dengan kata lain, persahabatan dapat menjadi jembatan menuju bantuan, bukan pengganti seluruh sistem dukungan.



Bagaimana Orang Tua Dapat Mendukung Persahabatan Remaja?



Orang tua terkadang khawatir ketika anak mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman daripada keluarga.



Namun, respons yang terlalu mengontrol justru dapat membuat remaja enggan bercerita.



Daripada langsung mengkritik teman anak, orang tua dapat mencoba mengenali lingkungan sosialnya melalui pertanyaan terbuka.



Misalnya:



"Teman-temanmu biasanya seperti apa?"



"Apa yang paling kamu suka dari pertemananmu?"



"Kalau kamu sedang punya masalah, biasanya cerita ke siapa?"



"Pernah nggak kamu merasa terpaksa melakukan sesuatu karena teman?"



Pertanyaan seperti ini dapat membuka percakapan tanpa membuat remaja merasa sedang diinterogasi.



Orang tua juga dapat membantu remaja memahami ciri-ciri hubungan yang sehat.



Yang paling penting, rumah tetap perlu menjadi tempat yang aman untuk kembali ketika kehidupan sosial di luar rumah terasa sulit.



Kesimpulan



Persahabatan memiliki peran penting dalam kehidupan psikologis remaja. Teman yang suportif dapat membantu remaja merasa didengar, diterima, dan tidak sendirian ketika menghadapi berbagai tekanan hidup.



Ada enam cara utama yang dapat dilakukan:



Memiliki teman yang mau mendengarkan tanpa menghakimi.

Membangun persahabatan yang memberikan rasa diterima.

Saling memberikan dukungan ketika menghadapi masalah.

Melakukan aktivitas sehat bersama.

Berani meminta bantuan ketika masalah terlalu berat.

Menjaga batasan agar persahabatan tetap sehat.



Pada akhirnya, tujuan persahabatan bukan membuat remaja terbebas dari semua masalah. Masalah tetap menjadi bagian dari kehidupan.



Yang lebih penting adalah membantu remaja mengetahui bahwa ketika menghadapi kesulitan, mereka tidak harus selalu menghadapinya sendirian.



Satu teman yang mau mendengarkan, satu kelompok yang menerima, atau satu orang yang berkata "aku ada di sini kalau kamu butuh" dapat menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam perjalanan seorang remaja menghadapi tekanan hidup.



