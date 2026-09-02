8 Kebiasaan Kecil Kakek-Nenek yang Membuat Cucu-Cucu Benar-Benar Menantikan Kunjungan

seseorang yang membuat anak kecil merasa nyaman./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Ada kakek-nenek yang rumahnya selalu menjadi tempat yang ingin didatangi cucu-cucu.
Bukan karena rumah mereka paling besar. Bukan karena selalu ada hadiah mahal di meja. Bahkan, sering kali bukan pula karena mereka punya banyak uang untuk mentraktir cucu.
Ada sesuatu yang jauh lebih sederhana.
Ketika cucu datang, mereka merasa ditunggu.
Mereka merasa didengarkan. Mereka merasa kehadirannya berarti. Mereka tahu bahwa di rumah itu ada seseorang yang benar-benar senang melihat mereka datang.
Dalam psikologi, perasaan seperti ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan keterhubungan, rasa aman, penerimaan, dan pengalaman positif yang berulang. Anak-anak dan remaja khususnya sangat peka terhadap bagaimana orang dewasa memperlakukan mereka dari waktu ke waktu.
Menariknya, kakek-nenek yang paling dirindukan cucu sering kali bukan mereka yang melakukan sesuatu yang spektakuler.
Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali dapat menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat delapan kebiasaan sederhana yang mungkin terlihat sepele, tetapi bisa membuat cucu benar-benar menantikan kunjungan berikutnya.
1. Mereka selalu menyambut cucu dengan kegembiraan yang tulus
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Jawa Pos
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