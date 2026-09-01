10 Ciri Orang yang Tidak Suka Surprise Ulang Tahun, Lebih Nyaman dengan Hal Sederhana

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa senang ketika tiba-tiba menjadi sasaran kejutan ulang tahun. Bagi sebagian orang, pesta mendadak yang melibatkan banyak orang justru bisa menimbulkan rasa canggung, tertekan, atau tidak nyaman.

Hal tersebut bukan selalu berarti seseorang tidak menghargai perhatian dari orang lain. Sebaliknya, ketidaksukaan terhadap kejutan bisa berkaitan dengan cara seseorang mengelola emosi, menikmati interaksi sosial, hingga kebutuhan terhadap ruang pribadi.

Dalam perspektif psikologi populer, respons seseorang terhadap situasi yang tidak terduga dapat memberikan gambaran mengenai preferensi dan karakter mereka.

Dilansir dari geediting.com, berikut sejumlah ciri kepribadian yang mungkin dimiliki orang yang tidak menyukai kejutan ulang tahun.

1. Suka Mengendalikan Situasi Kejutan ulang tahun membuat seseorang harus menghadapi keadaan yang sebelumnya tidak mereka persiapkan.

Bagi orang yang terbiasa mengatur segala sesuatu dengan tenang, perubahan mendadak seperti ini dapat membuat mereka merasa kehilangan kendali.

Mereka biasanya lebih nyaman mengetahui apa yang akan terjadi sehingga dapat mempersiapkan diri secara emosional. Ketika tiba-tiba menjadi pusat perhatian, respons spontan dari orang-orang di sekitarnya justru dapat terasa sebagai tekanan.

2. Tidak Nyaman Menjadi Pusat Perhatian Tidak semua orang menikmati sorotan. Ada individu yang merasa lebih nyaman berada di belakang layar dan menikmati percakapan secara personal.

Ketika puluhan orang tiba-tiba memperhatikannya, energi mereka justru dapat terkuras. Pujian, tepuk tangan, kamera, dan perhatian sekaligus bisa membuat suasana yang seharusnya menyenangkan menjadi canggung.