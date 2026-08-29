Bukan Karena Tak Disukai, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Seseorang Merasa Tersisih

seseorang yang merasa tersisih secara sosial. (Freepik/freepik)
JawaPos.com - Perasaan tersisih dalam lingkungan sosial terkadang muncul bukan karena seseorang benar-benar dijauhi. Ada kalanya, kebiasaan yang dilakukan sehari-hari justru tanpa sengaja menciptakan jarak dengan orang lain.
Seseorang bahkan bisa merasa kesepian ketika berada di tengah banyak orang atau bersama teman-teman yang sudah dikenalnya cukup lama. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh cara berkomunikasi, pola pikir, maupun sikap ketika membangun hubungan.
Dalam perspektif psikologi, hubungan sosial yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan, menghargai batasan, serta memberikan ruang bagi orang lain. Kebiasaan tertentu yang dilakukan berulang kali justru dapat membuat hubungan semakin renggang.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan yang berpotensi membuat seseorang merasa terasing atau tanpa sadar membuat orang lain menjaga jarak. Berikut di antaranya.
Memberikan masukan memang tidak selalu buruk. Namun, jika hampir setiap percakapan diisi dengan koreksi, sindiran, atau komentar yang merendahkan, orang lain bisa merasa tidak nyaman.
Sikap seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang selalu menghakimi orang di sekitarnya. Akibatnya, orang lain mungkin memilih menjaga jarak karena tidak ingin terus-menerus merasa dinilai.
Komunikasi yang baik bukan hanya mengenai kemampuan berbicara, tetapi juga kesediaan mendengarkan.
Ketika seseorang sering memotong pembicaraan, sibuk melihat ponsel, atau hanya menunggu giliran untuk berbicara, lawan bicara dapat merasa tidak dihargai.
Sebaliknya, memberikan perhatian penuh, mengajukan pertanyaan, dan merespons dengan tepat dapat membuat hubungan terasa lebih dekat.
Berbagi pengalaman pribadi merupakan bagian alami dalam membangun kedekatan. Masalah muncul ketika hampir setiap pembicaraan selalu kembali kepada diri sendiri.
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Jawa Pos
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