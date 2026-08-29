Masih Gesit dan Mudah Belajar di Usia 70 Tahun? Bisa Jadi 8 Kebiasaan Ini Alasannya

Ilustrasi orang yang pikirannay tetap tajam di usia 70-an (Geediting)
JawaPos.com - Memasuki usia lanjut bukan berarti kemampuan berpikir harus ikut menurun. Ada banyak orang yang tetap aktif, mudah mempelajari sesuatu, dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan pikiran yang jernih meski usianya sudah mencapai 70-an.
Kondisi tersebut tentu dipengaruhi banyak faktor, termasuk kesehatan secara keseluruhan, lingkungan, aktivitas, dan kebiasaan hidup. Tidak ada satu rutinitas yang bisa menjamin seseorang terbebas dari penurunan fungsi kognitif. Namun, sejumlah kebiasaan sehat diketahui dapat membantu menjaga kesehatan otak dan mendukung kemampuan mental.
Dikutip dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang lanjut usia yang tetap aktif secara mental.
Mereka yang tetap memiliki rasa ingin tahu biasanya tidak berhenti belajar hanya karena usia bertambah. Aktivitasnya pun tidak harus selalu berupa pendidikan formal.
Membaca buku, mendengarkan podcast, menonton dokumenter, mempelajari keterampilan baru, hingga mencoba resep masakan yang berbeda dapat menjadi cara untuk memberikan rangsangan kepada otak.
Kebiasaan tersebut membuat seseorang terus berinteraksi dengan informasi dan pengalaman baru sehingga pikirannya tetap terlatih.
Aktivitas fisik juga menjadi bagian penting dalam menjaga kebugaran secara keseluruhan. Lansia yang tetap aktif dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan tubuh, seperti berjalan kaki, bersepeda santai, berkebun, atau mengikuti latihan ringan.
Tubuh dan otak saling berkaitan. Aktivitas fisik secara teratur dapat mendukung kesehatan jantung dan sirkulasi darah, yang pada akhirnya juga penting bagi fungsi otak.
Kemampuan memusatkan perhatian pada apa yang sedang dilakukan dapat membantu seseorang merasa lebih tenang. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah mindfulness atau latihan kesadaran penuh.
Tidak selalu membutuhkan metode rumit. Menikmati secangkir teh, memperhatikan suasana taman, mengamati lingkungan sekitar, atau mengambil waktu untuk bernapas dengan tenang bisa menjadi bagian dari rutinitas tersebut.
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Jawa Pos
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