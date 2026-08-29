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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 20.45 WIB

8 Ucapan Sederhana Suami Bermental dan Emosi Cerdas kepada Istrinya Menurut Psikologi

Ucapan sederhana suami bermental dan emosi cerdas kepada istrinya menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Ucapan sederhana suami bermental dan emosi cerdas kepada istrinya menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa energi maskulin yang sehat menjadi kunci penting dalam menjaga hubungan pernikahan yang harmonis.

Ucapan suami dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan emosional dalam sebuah pernikahan.

Suami dengan kecerdasan mental dan emosi yang tinggi biasanya memiliki cara komunikasi yang khas dengan istrinya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (29/8), berikut delapan kalimat sederhana yang biasa diucapkan suami bermental dan emosi cerdas kepada istrinya sehari-hari.

1. "Aku yang mengurus itu"

Kalimat ini mencerminkan energi maskulin yang kuat, penuh tujuan, dan siap menghadapi berbagai situasi.

Suami dengan sikap ini tidak menunggu keadaan terjadi, melainkan berusaha mewujudkan solusi secara proaktif.

Kalimat ini menenangkan istri karena tidak perlu khawatir atau mengambil tanggung jawab tambahan sendirian.

Sikap ini menunjukkan keandalan dan kepemimpinan yang menjadi ciri khas energi maskulin yang sehat.

2. "Sudah aku urus"

Editor: Hanny Suwindari
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