Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.28 WIB

5 Ucapan Sederhana yang Membuat Istri Merasa Sangat Dicintai Suaminya Menurut Psikologi

Ucapan sederhana yang membuat istri merasa sangat dicintai suaminya menurut psikologi./Magnific/ tirachardz - Image

Ucapan sederhana yang membuat istri merasa sangat dicintai suaminya menurut psikologi./Magnific/ tirachardz

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa tindakan memang berbicara lebih keras, namun kalimat yang tepat memiliki kekuatan tersendiri.

Ucapan yang tepat pada waktu yang tepat terkadang bernilai setara dengan seluruh tindakan yang dilakukan.

Ucapan tersebut mampu mengekspresikan keintiman dan pemahaman mendalam yang telah dibangun sepanjang perjalanan hubungan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (28/8), berikut lima ucapan sederhana yang biasa membuat istri merasa sangat dicintai ketika diucapkan oleh suaminya.

1. "Aku tidak tahu harus bagaimana"

Ketika sebuah pertengkaran terjadi, mengakui ketidaktahuan justru mampu meredakan kemarahan yang sedang dirasakan pasangan.

Alih-alih terdiam atau memaksakan diri memenangkan perdebatan, kejujuran tentang perasaan sesungguhnya jauh lebih dihargai.

Sikap terbuka semacam ini menunjukkan kerentanan yang justru memperkuat rasa cinta dan kepercayaan pasangan.

Mengakui ketidaktahuan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran yang menenangkan suasana yang sedang tegang.

Kejujuran ini juga mendorong pasangan untuk memberikan sedikit ruang toleransi saat menghadapi situasi serupa.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Ucapan yang Sering Dilontarkan Anak-Anak sebagai Tanda Tidak Hormat pada Orangtuanya - Image
Parenting

9 Ucapan yang Sering Dilontarkan Anak-Anak sebagai Tanda Tidak Hormat pada Orangtuanya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.37 WIB

8 Ucapan Orang yang Pandai Berdiskusi dan Mempesona saat Ngobrol Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

8 Ucapan Orang yang Pandai Berdiskusi dan Mempesona saat Ngobrol Menurut Psikologi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 20.39 WIB

6 Ucapan Bos Tidak Kompeten yang Sering Muncul dalam Percakapan Kantor Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Ucapan Bos Tidak Kompeten yang Sering Muncul dalam Percakapan Kantor Menurut Psikologi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore