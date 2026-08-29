5 Ucapan Sederhana yang Membuat Istri Merasa Sangat Dicintai Suaminya Menurut Psikologi

Ucapan sederhana yang membuat istri merasa sangat dicintai suaminya menurut psikologi./Magnific/ tirachardz
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa tindakan memang berbicara lebih keras, namun kalimat yang tepat memiliki kekuatan tersendiri.
Ucapan yang tepat pada waktu yang tepat terkadang bernilai setara dengan seluruh tindakan yang dilakukan.
Ucapan tersebut mampu mengekspresikan keintiman dan pemahaman mendalam yang telah dibangun sepanjang perjalanan hubungan.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (28/8), berikut lima ucapan sederhana yang biasa membuat istri merasa sangat dicintai ketika diucapkan oleh suaminya.
1. "Aku tidak tahu harus bagaimana"
Ketika sebuah pertengkaran terjadi, mengakui ketidaktahuan justru mampu meredakan kemarahan yang sedang dirasakan pasangan.
Alih-alih terdiam atau memaksakan diri memenangkan perdebatan, kejujuran tentang perasaan sesungguhnya jauh lebih dihargai.
Sikap terbuka semacam ini menunjukkan kerentanan yang justru memperkuat rasa cinta dan kepercayaan pasangan.
Mengakui ketidaktahuan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran yang menenangkan suasana yang sedang tegang.
Kejujuran ini juga mendorong pasangan untuk memberikan sedikit ruang toleransi saat menghadapi situasi serupa.
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Jawa Pos
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