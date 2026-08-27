8 Ucapan Orang yang Pandai Berdiskusi dan Mempesona saat Ngobrol Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi percakapan mendalam menjadi kunci utama mengapa seseorang terasa begitu memikat saat diajak ngobrol.

Percakapan bermakna mampu membuat seseorang merasa puas meski baru saja mengenal lawan bicaranya sekalipun.

Orang yang pandai berdiskusi secara mendalam biasanya menggunakan kalimat tertentu untuk memperdalam sebuah percakapan.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (27/8), berikut delapan ucapan psikologi yang biasa diucapkan orang paling memikat saat berbincang.

1. Meminta lawan bicara menjelaskan lebih lanjut

Orang yang pandai berbincang ingin mengajak lawan bicaranya melihat suatu topik lebih dari sekadar permukaan.

Mereka tulus ingin mendengar sudut pandang asli seseorang, bukan sekadar mengangguk setuju begitu saja.

Meminta penjelasan lebih lanjut menjadi cara efektif menjaga percakapan tetap mengalir dan penuh makna.