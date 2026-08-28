Bukan Cuma Suka Mengkritik, Ini 7 Tanda Seseorang Gemar Melempar Kesalahan

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah berhadapan dengan seseorang yang hampir selalu memiliki alasan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Alih-alih mengevaluasi dirinya sendiri, ia justru mencari pihak lain yang dianggap sebagai penyebab masalah.

Kebiasaan tersebut tidak selalu sekadar menunjukkan sifat keras kepala. Dalam psikologi, perilaku menyalahkan orang lain dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme pertahanan untuk menghindari rasa bersalah, kritik, atau ancaman terhadap citra diri.

Namun, tentu saja, satu atau dua perilaku saja tidak cukup untuk memberikan label tertentu kepada seseorang. Pola tersebut perlu dilihat secara berulang dan dalam konteks yang lebih luas.

Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah ciri yang kerap dikaitkan dengan orang yang cenderung selalu menyalahkan orang lain dan enggan melihat kesalahan dirinya sendiri.

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1. Selalu Mengalihkan Tanggung Jawab Salah satu tanda yang paling mudah terlihat adalah kecenderungan mencari orang lain untuk dijadikan penyebab ketika terjadi masalah.

Saat sebuah pekerjaan gagal, misalnya, mereka mungkin lebih sibuk menjelaskan kesalahan rekan kerja daripada mengevaluasi keputusan yang mereka ambil sendiri.

Pola seperti ini dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap harga diri. Mengakui kesalahan terkadang terasa mengancam gambaran positif yang seseorang miliki mengenai dirinya.

Akibatnya, tanggung jawab justru dipindahkan kepada pihak lain agar dirinya tidak perlu berhadapan dengan rasa bersalah atau malu.

2. Sulit Mengucapkan Permintaan Maaf Orang yang terbiasa melempar kesalahan biasanya juga tidak mudah mengakui kesalahannya secara terbuka.