Lebih Efektif dari 'Maaf', Ini 6 Kalimat Orang Ber-IQ Tinggi saat Salah

JawaPos.com - Mengakui kesalahan dan memulihkan rasa percaya pasangan yang terluka nyatanya tidak cukup hanya dengan mengobral kata maaf.

Menurut pakar kesehatan emosional, kunci utama dalam memulihkan ikatan yang retak adalah memastikan pihak yang tersakiti merasa benar-benar dipahami, bukan sekadar mendengar penyesalan formal.

Psikoterapis Matthias James Barker menjelaskan, orang-orang dengan kecerdasan emosional (EQ) dan IQ tinggi cenderung memilih frasa alternatif yang fokus pada pengalaman emosional pasangannya. Langkah ini memindahkan fokus dari pembelaan diri menuju bentuk tanggung jawab yang autentik.

Seperti dikutip dari Your Tango, memulihkan kepercayaan yang rusak tidak lahir dari fakta bahwa pasangan tahu perasaan menyesal Anda, melainkan saat mereka merasa didengar dan dipahami secara utuh.

Berikut adalah enam kalimat sakti yang sering digunakan orang ber-EQ tinggi sebagai pengganti atau pelengkap kata "saya minta maaf".

1. 'Apa yang Anda harapkan dari saya akui?'

Ketika konflik terjadi, respons pertama kebanyakan orang adalah merangkai alasan demi membela niat baik di balik tindakan mereka. Padahal, fokus utama seharusnya diarahkan pada dampak kekecewaan yang dirasakan oleh pasangan akibat tindakan tersebut.