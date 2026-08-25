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Rabbany Wanadriani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Orang dengan IQ Tinggi Biasanya Punya 8 Karakter Unik, Apa Saja?

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang kerap dihubungkan dengan kemampuan menyelesaikan persoalan, memahami informasi, hingga mempelajari hal baru. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan kognitif adalah intelligence quotient (IQ).

Namun, IQ tinggi tidak selalu berarti seseorang unggul hanya dalam urusan akademik. Cara berpikir, menyikapi persoalan, mengelola emosi, hingga melihat berbagai sudut pandang juga kerap menjadi bagian dari karakter individu yang memiliki kemampuan kognitif tinggi.

Sejumlah karakteristik kepribadian berikut sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kecerdasan tinggi, seperti dilansir English Jagran.

1. Selalu ingin tahu

Rasa penasaran yang besar menjadi salah satu karakter yang sering terlihat pada individu dengan kemampuan kognitif tinggi.

Mereka cenderung tidak cepat puas dengan jawaban sederhana. Berbagai hal dapat memunculkan pertanyaan baru dan mendorong mereka mencari informasi lebih jauh.

Kebiasaan tersebut membuat mereka terus belajar, memperluas wawasan, sekaligus melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif.

2. Mampu menghadapi persoalan rumit

Orang dengan kemampuan intelektual tinggi umumnya tidak mudah menghindari persoalan yang membutuhkan pemikiran mendalam.

Alih-alih langsung menyerah, mereka cenderung memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sebelum mencari solusi.

Dalam prosesnya, mereka dapat menggabungkan pemikiran logis dengan pendekatan kreatif. Kemampuan seperti ini dapat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian, teknologi, bisnis, hingga pekerjaan yang membutuhkan analisis mendalam.

3. Terbuka terhadap gagasan baru

Kecerdasan juga sering dikaitkan dengan kemampuan menerima informasi yang berbeda dari pandangan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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