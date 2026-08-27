Percaya Diri sampai Autentik, Ini 10 Ciri Wanita Sukses Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kesuksesan seorang wanita tidak selalu ditentukan oleh jabatan, kekayaan, atau pencapaian yang terlihat dari luar. Di balik keberhasilan seseorang, terdapat sejumlah kualitas pribadi yang membantu mereka menghadapi tantangan dan terus berkembang.

Dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, politik, olahraga, hingga kegiatan sosial, banyak wanita mampu mencapai posisi penting berkat kemampuan mengelola diri sekaligus membangun hubungan dengan orang lain.

Kepercayaan diri, kemandirian, empati, hingga kemampuan memahami diri sendiri menjadi beberapa kualitas yang dapat mendukung perjalanan tersebut. Karakter-karakter ini juga dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan pribadi maupun profesional.

Dilansir dari English Jagran, psikologi menyoroti sejumlah karakter yang sering dikaitkan dengan wanita yang mampu berkembang dan meraih kesuksesan. Berikut 10 di antaranya.

1. Memiliki Kepercayaan Diri Kepercayaan diri menjadi salah satu modal penting ketika seseorang ingin berkembang. Wanita yang percaya pada kemampuannya cenderung lebih berani menetapkan target dan menghadapi tantangan.

Keyakinan terhadap diri sendiri juga dapat membantu seseorang melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dengan begitu, hambatan tidak selalu dianggap sebagai alasan untuk berhenti.

2. Mengenal Diri Sendiri Kesadaran diri membantu seseorang memahami kelebihan, kekurangan, emosi, serta pola perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Wanita yang memiliki kesadaran diri juga cenderung lebih mampu menerima kritik secara konstruktif. Mereka dapat menggunakan masukan dari orang lain untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki diri.

3. Mampu Mengambil Keputusan Berdasarkan Informasi Kesuksesan juga membutuhkan kemampuan membuat keputusan secara matang. Mendengarkan pendapat orang lain dapat memberikan sudut pandang tambahan sebelum seseorang menentukan pilihan.