6 Kepribadian Khas Orang yang Suka Mandi Lama dan Percakapan Singkat Menurut Psikologi

Kepribadian Khas Orang yang Suka Mandi Lama dan Percakapan Singkat Menurut Psikologi./ Magnific/ magnific
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan menyukai mandi lama sekaligus percakapan singkat mencerminkan karakter kepribadian tertentu.
Banyak orang merasa lebih nyaman menyendiri setelah menghadapi interaksi sosial yang cukup melelahkan bagi dirinya.
Mandi lama dianggap sebagai cara efektif memulihkan energi setelah seharian berinteraksi dengan banyak orang.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (29/8), berikut enam sifat khas yang biasa dimiliki orang yang menyukai mandi lama dan percakapan singkat dalam kesehariannya.
1. Cenderung bersifat introver
Orang yang membutuhkan waktu sendirian untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi biasanya disebut sebagai pribadi introver.
Bukan berarti mereka tidak menyukai orang lain, karena sebenarnya mereka tetap menikmati interaksi sosial sesekali.
Namun mereka membutuhkan waktu menyendiri khusus agar merasa siap kembali berinteraksi dengan orang lain.
Percakapan panjang cenderung menguras energi mereka dibanding percakapan singkat yang terasa lebih ringan dijalani.
Ketika terjebak dalam percakapan panjang, mereka sering memaksakan diri tersenyum selama mungkin sampai selesai.
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Jawa Pos
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