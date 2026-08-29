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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19.06 WIB

10 Kebiasaan Penyebab Orang yang Menyendiri Terus Merasa Kesepian Menurut Psikologi

Kebiasaan penyebab orang yang menyendiri terus merasa kesepian menurut psikologi (Magnific/ diana.grytsku) - Image

Kebiasaan penyebab orang yang menyendiri terus merasa kesepian menurut psikologi (Magnific/ diana.grytsku)

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa menikmati waktu sendirian berbeda dengan terjebak dalam kesepian yang sulit dihindari.

Kesepian sering muncul secara perlahan akibat kebiasaan yang membuat koneksi sosial terasa lebih sulit terwujud.

Kebiasaan tersebut justru semakin memperkuat isolasi yang dialami seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (29/8), berikut sepuluh kebiasaan yang biasa menjadi penyebab orang yang menyendiri terus merasa kesepian dalam hidupnya.

1. Menolak hampir semua undangan yang datang

Orang yang menjalani hidup terisolasi cenderung mahir mencari alasan untuk menghindari rencana bersama orang lain.

Mereka sering merasa terlalu lelah atau meyakinkan diri bahwa acara tersebut tidak akan menyenangkan.

Namun kebiasaan menolak undangan secara terus-menerus akhirnya membuat orang lain berhenti mengajak mereka kembali.

Editor: Novia Tri Astuti
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