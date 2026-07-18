Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.58 WIB

Bukan Terlambat, Ini 7 Ciri Orang yang Justru Kaya di Usia Lanjut

ilustrasi orang yang kaya di usia lanjut. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kaya di usia lanjut. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang meraih kesuksesan finansial pada usia muda. Bagi sebagian orang, perjalanan menuju kemapanan berlangsung secara bertahap seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup.

Seiring waktu, mereka cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan karier. Kebiasaan tersebut membantu mereka membangun aset dan mencapai kondisi finansial yang lebih mapan saat memasuki usia 40-an, 50-an, atau bahkan lebih tua.

Mengacu pada laporan dari GE Editing, terdapat tujuh karakteristik yang umum dimiliki oleh orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan dan mencapai kesuksesan finansial di usia yang lebih matang.

1. Mereka menghargai waktu

Kekayaan datang dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Konsistensi mengalahkan kecepatan.

Kebiasaan menabung yang stabil, rencana investasi bulanan, dan pengembangan keterampilan secara teratur menjadi satu kesatuan.

2. Mereka menjaga pikiran pemula di usia berapa pun

Kesuksesan di masa depan bergantung pada proses melupakan. Pasar berubah dan mereka pun ikut berubah.

Mereka memperbarui keyakinan ketika data berubah. Mereka tetap ingin tahu, mengajukan pertanyaan yang lebih baik, dan membiarkan jawaban baru menggantikan kebiasaan lama.

3. Mereka merancang gaya hidup tenang

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bisa Diterapkan, Ini 7 Tips Kebiasaan Malam Agar tetap Langsing di Usia Lanjut Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Bisa Diterapkan, Ini 7 Tips Kebiasaan Malam Agar tetap Langsing di Usia Lanjut Menurut Psikologi

Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.13 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Menjadi Kaya di Usia Lanjut Biasanya Mengikuti 7 Kebiasaan Tenang Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Menjadi Kaya di Usia Lanjut Biasanya Mengikuti 7 Kebiasaan Tenang Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 06.48 WIB

7 Ciri Seseorang yang Bakal Kaya di Usia Lanjut, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Ciri Seseorang yang Bakal Kaya di Usia Lanjut, Apa Saja?

Sabtu, 16 Mei 2026 | 03.41 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore