Bukan Terlambat, Ini 7 Ciri Orang yang Justru Kaya di Usia Lanjut

ilustrasi orang yang kaya di usia lanjut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Tidak semua orang meraih kesuksesan finansial pada usia muda. Bagi sebagian orang, perjalanan menuju kemapanan berlangsung secara bertahap seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup.
Seiring waktu, mereka cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan karier. Kebiasaan tersebut membantu mereka membangun aset dan mencapai kondisi finansial yang lebih mapan saat memasuki usia 40-an, 50-an, atau bahkan lebih tua.
Mengacu pada laporan dari GE Editing, terdapat tujuh karakteristik yang umum dimiliki oleh orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan dan mencapai kesuksesan finansial di usia yang lebih matang.
1. Mereka menghargai waktu
Kekayaan datang dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Konsistensi mengalahkan kecepatan.
Kebiasaan menabung yang stabil, rencana investasi bulanan, dan pengembangan keterampilan secara teratur menjadi satu kesatuan.
2. Mereka menjaga pikiran pemula di usia berapa pun
Kesuksesan di masa depan bergantung pada proses melupakan. Pasar berubah dan mereka pun ikut berubah.
Mereka memperbarui keyakinan ketika data berubah. Mereka tetap ingin tahu, mengajukan pertanyaan yang lebih baik, dan membiarkan jawaban baru menggantikan kebiasaan lama.
3. Mereka merancang gaya hidup tenang
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