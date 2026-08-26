6 Ucapan Bos Tidak Kompeten yang Sering Muncul dalam Percakapan Kantor Menurut Psikologi

JawaPos.com – Bos tidak kompeten sering tersembunyi di balik kalimat sederhana yang terdengar wajar dalam percakapan kantor.

Kehadiran atasan yang tidak kompeten secara emosional dapat menciptakan tekanan berlebihan bagi karyawan di tempat kerja.

Sosok atasan semacam ini sering sulit dikenali karena mereka pandai menyembunyikan kekurangan di balik pekerjaan bawahannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (26/8), berikut enam ucapan psikologi bos tidak kompeten yang sering muncul dalam percakapan santai di lingkungan kantor.

1. Menyuruh karyawan lebih kreatif tanpa arahan jelas

Ketika karyawan meminta bantuan, atasan semacam ini hanya menyuruh untuk lebih kreatif menyelesaikan masalah.

Permintaan sumber daya yang jelas pun sering tidak mendapatkan jawaban yang benar-benar membantu karyawan.

Kalimat ini sebenarnya menunjukkan bahwa atasan tidak memahami cara memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Padahal tugas utama seorang atasan adalah mengarahkan bawahannya, bukan sekadar melempar tanggung jawab begitu saja.