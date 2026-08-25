Mendambakan Percakapan yang Lebih Baik? Coba Lakukan 7 Hal Penting Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sudah berbicara dengan baik, tetapi percakapan justru berakhir dengan salah paham?

Anda menjelaskan maksud Anda, tetapi lawan bicara menangkapnya secara berbeda. Anda mencoba memberi nasihat, tetapi orang tersebut malah merasa dihakimi. Anda ingin menyelesaikan masalah, tetapi pembicaraan berubah menjadi saling menyalahkan.

Dalam banyak hubungan—baik dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja—kualitas percakapan sering kali menentukan kualitas hubungan itu sendiri.

Percakapan yang baik bukan berarti kita selalu memiliki kata-kata yang sempurna. Bukan pula berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain. Menurut psikologi komunikasi, percakapan yang sehat lebih banyak berkaitan dengan kemampuan untuk mendengarkan, memahami, mengelola emosi, dan memberikan respons yang membuat orang lain merasa aman untuk berbicara.

Jika Anda mendambakan percakapan yang lebih hangat, mendalam, dan minim konflik, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat mulai Anda latih.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (23/8), terdapat 7 hal penting yang bisa Anda lakukan.

1. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara

Salah satu kesalahan paling umum dalam percakapan adalah mendengarkan sambil menyiapkan jawaban.

Ketika seseorang sedang berbicara, kita mungkin terlihat diam dan memperhatikannya. Namun, pikiran sebenarnya sibuk memikirkan banyak hal: