14 Ucapan Tanpa Empati Orang Lain yang Sering Diucapkan kepada Orang Tua Baru Menurut Psikologi

Ucapan tanpa empati orang lain yang sering diucapkan kepada orang tua baru menurut psikologi./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Rasa tanpa empati sering tercermin dari kalimat sederhana yang diucapkan orang lain kepada orang tua baru.
Orang tua baru sering merasa kesal mendengar ucapan yang meremehkan pengalaman atau menekan mereka untuk tampil sempurna.
Kondisi ini semakin terasa berat ketika mereka sedang menghadapi perubahan besar dalam hidup sebagai orang tua baru.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (25/8), berikut 14 ucapan tanpa empati yang biasa diucapkan kepada orang tua baru dalam percakapan sehari-hari menurut psikologi.
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1. Menanyakan apakah kehamilan direncanakan
Pertanyaan ini terasa sangat pribadi dan sebenarnya tidak seharusnya menjadi urusan orang lain.
Apa pun jawabannya, orang yang bertanya biasanya tetap akan menilai secara diam-diam.
Pertanyaan semacam ini menunjukkan kurangnya empati terhadap privasi kehidupan pribadi seseorang.
2. Terkejut berlebihan saat mengetahui seseorang sudah menjadi orang tua
Reaksi kaget berlebihan sering muncul ketika seseorang mengetahui usia muda orang tua baru.
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Jawa Pos
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