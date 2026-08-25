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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.03 WIB

9 Ciri Unik Orang yang Butuh Waktu Sendiri untuk Bertingkah Aneh Menurut Psikologi

Ciri unik orang yang butuh waktu sendiri untuk bertingkah aneh menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Ciri unik orang yang butuh waktu sendiri untuk bertingkah aneh menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi ini biasanya muncul saat seseorang memiliki waktu sendiri tanpa harus memikirkan penilaian orang lain.

Orang paling bahagia biasanya menyisihkan waktu tanpa penonton dan tanpa ekspektasi untuk sekadar menjadi diri sendiri, meski itu kadang bertingkah aneh.

Mereka bebas bersikap sesuka hati, entah menyanyi, menari, atau melakukan hal aneh yang tidak perlu dijelaskan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (24/8), berikut sembilan ciri psikologi unik yang biasa dimiliki orang yang membutuhkan waktu sendiri untuk menjadi dirinya sendiri.

1. Memiliki dunia batin yang kaya

Orang yang nyaman dengan sisi unik dirinya biasanya memiliki dunia imajinasi yang begitu kaya.

Pikiran mereka tidak pernah kehabisan hiburan meski hal itu hanya masuk akal bagi diri sendiri.

Waktu sendiri menjadi ruang berharga untuk mengikuti setiap pikiran unik tanpa gangguan dari orang lain.

Ketika terlihat diam, sebenarnya mereka sedang menikmati keindahan dunia yang ada di dalam pikirannya.

2. Tidak merasa perlu membenarkan diri sendiri

Editor: Hanny Suwindari
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