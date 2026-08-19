7 Pertanyaan untuk Diajukan kepada Diri Sendiri Saat Segala Sesuatu Terasa Berjalan Terlalu Cepat

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa bergerak terlalu cepat. Hari berganti tanpa terasa, pekerjaan menumpuk, pesan terus masuk, tuntutan datang dari berbagai arah, dan kita seolah hanya berpindah dari satu kewajiban ke kewajiban berikutnya.

Menariknya, perasaan bahwa hidup berjalan terlalu cepat tidak selalu berarti bahwa kehidupan kita benar-benar menjadi lebih sibuk daripada sebelumnya. Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat berkaitan dengan bagaimana otak memproses tekanan, perhatian, waktu, emosi, dan berbagai tuntutan yang kita hadapi.

Ketika pikiran terus berada dalam mode “harus melakukan sesuatu”, kita bisa kehilangan kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya: Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada diri saya?

Berhenti bukan berarti menyerah. Justru, mengambil jeda dapat menjadi cara untuk mendapatkan kembali kendali atas perhatian dan keputusan kita.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat tujuh pertanyaan yang dapat diajukan kepada diri sendiri ketika hidup terasa terlalu cepat.

1. “Apa sebenarnya yang membuat saya merasa terburu-buru?”

Pertanyaan pertama mungkin terdengar sederhana, tetapi sering kali sangat penting.

Ketika merasa kewalahan, kita cenderung menggunakan kalimat umum seperti, “Semuanya terlalu banyak,” atau “Saya tidak punya waktu.” Padahal, di balik perasaan tersebut biasanya ada pemicu yang lebih spesifik.

Mungkin kita sedang menghadapi terlalu banyak pekerjaan. Mungkin ada tuntutan dari keluarga. Bisa juga karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain atau merasa harus selalu produktif.