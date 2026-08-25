7 Ucapan Ciri Khas Orang yang Pandai Membuat Orang Lain Mau Mendengarkan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan membuat orang lain mau mendengarkan berkaitan erat dengan rasa percaya diri seseorang.

Orang yang disukai biasanya memahami dirinya sendiri sehingga merasa nyaman menjadi diri sendiri di hadapan orang lain.

Fokus pada hal yang benar-benar menggerakkan diri membuat seseorang menjadi lebih menarik dan mudah didengarkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (24/8), berikut tujuh ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang pandai membuat orang lain mau mendengarkan mereka..

1. "Ini yang sebenarnya aku butuhkan..."

Deskripsi yang terlalu umum dan konsep yang kabur membuat pesan sulit dipahami oleh orang lain.

Orang lain membutuhkan gambaran yang jelas dan spesifik agar pesan tersebut benar-benar dapat dipahami.

Menggunakan contoh yang jelas serta menambahkan detail warna, suara, dan sensasi memperkuat pengalaman pendengarnya.

Kejelasan semacam ini membuat pesan yang disampaikan terasa lebih hidup dan mudah untuk dicerna.