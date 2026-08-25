Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.02 WIB

7 Ucapan Ciri Khas Orang yang Pandai Membuat Orang Lain Mau Mendengarkan Menurut Psikologi

Ucapan orang yang pandai membuat orang lain mau mendengarkan menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Ucapan orang yang pandai membuat orang lain mau mendengarkan menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan membuat orang lain mau mendengarkan berkaitan erat dengan rasa percaya diri seseorang.

Orang yang disukai biasanya memahami dirinya sendiri sehingga merasa nyaman menjadi diri sendiri di hadapan orang lain.

Fokus pada hal yang benar-benar menggerakkan diri membuat seseorang menjadi lebih menarik dan mudah didengarkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (24/8), berikut tujuh ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang pandai membuat orang lain mau mendengarkan mereka..

1. "Ini yang sebenarnya aku butuhkan..."

Deskripsi yang terlalu umum dan konsep yang kabur membuat pesan sulit dipahami oleh orang lain.

Orang lain membutuhkan gambaran yang jelas dan spesifik agar pesan tersebut benar-benar dapat dipahami.

Menggunakan contoh yang jelas serta menambahkan detail warna, suara, dan sensasi memperkuat pengalaman pendengarnya.

Kejelasan semacam ini membuat pesan yang disampaikan terasa lebih hidup dan mudah untuk dicerna.

2. "Ini mungkin pendapat yang tidak populer, tapi..."

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Ucapan Bos Tidak Kompeten yang Sering Muncul dalam Percakapan Kantor Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Ucapan Bos Tidak Kompeten yang Sering Muncul dalam Percakapan Kantor Menurut Psikologi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.45 WIB

14 Ucapan Tanpa Empati Orang Lain yang Sering Diucapkan kepada Orang Tua Baru Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

14 Ucapan Tanpa Empati Orang Lain yang Sering Diucapkan kepada Orang Tua Baru Menurut Psikologi

Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.39 WIB

Ingin Tahu Orang yang Tidak Percaya pada Ucapan Anda? Perhatikan 5 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Tahu Orang yang Tidak Percaya pada Ucapan Anda? Perhatikan 5 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Senin, 24 Agustus 2026 | 12.19 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore